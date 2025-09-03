В начале 2025 года активно распространялись слухи о том, что летнее наступление России станет "решающей" битвой всей войны. Некоторые аналитики были уверены, что Украина уже близка к краху. Более того, даже российский диктатор Владимир Путин тогда утверждал, что "есть основания считать, что мы можем добить" украинские войска. Однако все, что получила армия РФ, тотальный провал на поле боя.

Украина доказала, что все еще может разгромить Россию

Издание Atlantic Council обращает внимание на то, что за период последней кампании армия РФ не смогла прорвать линию фронта или захватить хотя бы один большой украинский город.

Более того, указано, что общее продвижение оккупантов за 3 летних месяца ограничилось 0,3% территории Украины.

Важно отметить, что ключевые стратегические цели, например Покровск, остаются в руках Украины, — сказано в статье.

Нельзя также игнорировать тот факт, что амбициозные планы Кремля по расширению своего влияния на Сумскую и Харьковскую области также оказались тщетными.

Не так давно российский диктатор с бравадой утверждал, что "вся Украина наша" и пугал захватом Сум.

Но с окончанием лета его войска оказались зажаты в нескольких пограничных деревнях при попытке отступить после серии боевых неудач, — отметили журналисты.

Все эти события указывают на то, что Путин просто блефует, а у его армии нет достаточно сил и ресурсов для новых серьезных побед.