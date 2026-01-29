В Кремле цинично настаивают на встрече Зеленского и Путина в Москве

Россия продолжает приглашать Президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Путиным в Москву. 29 января об этом снова говорил пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Кремль активно приглашает Зеленского на встречу с Путиным в Москву, не рассматривая другие варианты места проведения переговоров.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков цинично настаивает на необходимости переговоров в России и отмечает, что другие предложенные варианты неуместны.
- Зеленский пока не прокомментировал повторное приглашение в Москву на переговоры со стороны России.
Песков снова цинично пригласил Зеленского в Москву
По словам Пескова, РФ пока говорит о переговорах с Зеленским в Москве, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны.
Об этом он заявил в ответ на вопросы ТАСС.
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не последовало, цинично сообщил Песков.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-