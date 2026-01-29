В Кремле цинично настаивают на встрече Зеленского и Путина в Москве

Россия продолжает приглашать Президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Путиным в Москву. 29 января об этом снова говорил пресс-секретарь нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков.

Песков снова цинично пригласил Зеленского в Москву

По словам Пескова, РФ пока говорит о переговорах с Зеленским в Москве, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны.

Об этом он заявил в ответ на вопросы ТАСС.

Он отметил, что переговоры в Турции и в ОАЭ по Украине не очередные, они разные по своей сути. Поделиться

Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не последовало, цинично сообщил Песков.