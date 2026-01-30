Зеленський назвав необхідну умову для підписання Україною гарантій безпеки зі США

Гарантії безпеки зі США треба підписати до укладення мирної угоди з РФ — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Я вважаю, що якщо документ щодо гарантій безпеки готовий, і вони не є умовою для чогось іще, то може бути підписання. Поширити

За його словами, він наголошував американській стороні, що підписання гарантій безпеки є важливим, адже суспільству необхідно бачити реальний прогрес.

…Багато всього напрацьовано, але люди повинні повірити в цей прогрес, тому що після такої складної війни віри в людей небагато. Потрібно на щось розраховувати. У цьому випадку найбільше, на що людина може розраховувати, — це гарантії безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що питання чисельності української армії є складовою віри суспільства у справедливість, тому також входить до пакета гарантій безпеки.

І коли ми говоримо про питання, яке ми пропрацювали — 800 тисяч армія, — це все до віри наших людей в справедливість. Армія буде така. Наповнення армії — це в пакеті гарантій безпеки з Америкою. Є військовий додаток, який складали наші військові разом, там є відповідна зброя.

Президент висловив сподівання, що після підписання документа інформація про озброєння, на яке може розраховувати Україна, стане публічною.

Президент наголосив, що документи про гарантії безпеки, на його переконання, мають бути підписані до ухвалення фінальних рішень.

І тому я вважаю, що ці документи треба підписувати перед фінальним рішенням. На мій погляд, це правильний крок.

Він також підкреслив, що підписання гарантій безпеки є проявом доброї волі й не означає автоматичних зобов’язань без завершення війни.

Мій сигнал був такий: підписання гарантій безпеки — добра воля. Не треба боятися, що щось Україні дадуть, а Україна просто не хоче закінчувати війну. Логіка така: підписали, а потім ратифікує Конгрес. Якщо ми підписали, а війну не закінчили, то Конгрес нічого не буде ратифікувати. Поширити

За словами Президента, він не бачить проблеми в тому, що гарантії безпеки почнуть діяти після завершення війни.