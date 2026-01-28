Зеленський розкрив деталі перемовин зі США щодо повоєнної відбудови України

Президент Володимир Зеленський та українська переговорна команда визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США.

Пропрацьовуємо деталі угоди зі США про повоєнну відбудову України — Зеленський

28 січня Зеленський заявив, що він, переговорна команда та українські посадовці визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови.

Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку — максимальна оперативність. Дякую представникам президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше. Володимир Зеленський Президент України

26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії — попередньо, 1 лютого.