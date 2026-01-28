Зеленський розкрив деталі перемовин зі США щодо повоєнної відбудови України

Президент Володимир Зеленський та українська переговорна команда визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський розкрив деталі перемовин зі США стосовно повоєнної відбудови України.
- Угода зі США про повоєнну відбудову України потребує глибшої праці над деталями, яку активно проводить українська переговорна команда.
Пропрацьовуємо деталі угоди зі США про повоєнну відбудову України — Зеленський
28 січня Зеленський заявив, що він, переговорна команда та українські посадовці визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови.
26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії — попередньо, 1 лютого.
