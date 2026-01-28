Зеленський розкрив деталі перемовин зі США щодо повоєнної відбудови України
Зеленський розкрив деталі перемовин зі США щодо повоєнної відбудови України

Президент Володимир Зеленський та українська переговорна команда визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський розкрив деталі перемовин зі США стосовно повоєнної відбудови України.
  • Угода зі США про повоєнну відбудову України потребує глибшої праці над деталями, яку активно проводить українська переговорна команда.

Пропрацьовуємо деталі угоди зі США про повоєнну відбудову України — Зеленський

28 січня Зеленський заявив, що він, переговорна команда та українські посадовці визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови.

Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку — максимальна оперативність. Дякую представникам президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше.

26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії — попередньо, 1 лютого.

