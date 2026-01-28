Зеленский раскрыл детали переговоров со США насчет послевоенного восстановления Украины
Украина
Президент Владимир Зеленский и украинская переговорная команда определили вещи, которые следует глубже проработать в соглашении с США.

  • Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с США по послевоенному восстановлению страны.
  • Украинская переговорная команда активно работает над проработкой деталей соглашения с США.

28 января Зеленский заявил, что он, переговорная команда и украинские чиновники определили вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению.

Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны — максимальная оперативность. Благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее.

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России — предварительно, 1 февраля.

