Зеленский раскрыл детали переговоров со США насчет послевоенного восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский и украинская переговорная команда определили вещи, которые следует глубже проработать в соглашении с США.

Прорабатываем детали соглашения со США о послевоенном восстановлении Украины — Зеленский

28 января Зеленский заявил, что он, переговорная команда и украинские чиновники определили вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению.

Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны — максимальная оперативность. Благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее. Владимир Зеленский Президент Украины

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России — предварительно, 1 февраля.