Зеленский раскрыл детали переговоров со США насчет послевоенного восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский и украинская переговорная команда определили вещи, которые следует глубже проработать в соглашении с США.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с США по послевоенному восстановлению страны.
- Украинская переговорная команда активно работает над проработкой деталей соглашения с США.
Прорабатываем детали соглашения со США о послевоенном восстановлении Украины — Зеленский
28 января Зеленский заявил, что он, переговорная команда и украинские чиновники определили вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению.
26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России — предварительно, 1 февраля.
