"Публично приглашаю Путина приехать в Киев — если решится". Зеленский ответил на упреки России

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским главой Владимиром Путиным, но местом переговоров не могут быть Москва и Минск.
Главные тезисы
- Президент Украины пригласил Путина на переговоры в Киев, отказавшись от встречи в Москве или Минске.
- Владимир Зеленский подчеркнул важность конструктивных переговоров для реального окончания войны и разрешения имеющихся вопросов.
Зеленский ответил на упреки РФ по поводу переговоров в Москве
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Безусловно, это невозможно, чтобы встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.
Он подчеркнул, что хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны.
По его словам, он готов к любому реальному формату встречи лидеров. «Не знаю, какой она принесет результат. Но, по крайней мере, точно больше, чем происходит сегодня», — отметил Зеленский.
