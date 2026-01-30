"Публично приглашаю Путина приехать в Киев — если решится". Зеленский ответил на упреки России

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским главой Владимиром Путиным, но местом переговоров не могут быть Москва и Минск.

Зеленский ответил на упреки РФ по поводу переговоров в Москве

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Безусловно, это невозможно, чтобы встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.

Он подчеркнул, что хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны.

Мы хотим конструктивно договориться о какой-нибудь встрече, которая может стать результативной, мы хотим обсуждать имеющиеся вопросы и решить их. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, он готов к любому реальному формату встречи лидеров. «Не знаю, какой она принесет результат. Но, по крайней мере, точно больше, чем происходит сегодня», — отметил Зеленский.