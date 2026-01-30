"Публічно запрошую Путіна приїхати до Києва — якщо наважиться". Зеленський відповів на закиди Росії
Україна
"Публічно запрошую Путіна приїхати до Києва — якщо наважиться". Зеленський відповів на закиди Росії

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із російським очільником Володимиром Путіним, але місцем переговорів не можуть бути Москва і Мінськ.

Головні тези:

  • Зеленський висловив готовність до переговорів з Путіним, але відмовився зустрічатися в Москві або Мінську, запрошуючи російського лідера до Києва.
  • Президент України наголосив на важливості конструктивних переговорів для реального закінчення війни та розв'язання наявних питань.
  • Зеленський висловив готовність до будь-якого реального формату зустрічі лідерів, заявляючи, що він не знає, який результат це принесе, але він вважає, що це краще, ніж становище сьогодні.

Зеленський відповів на закиди РФ щодо перемовин у Москві

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.

Він наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни.

Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною, ми хочемо обговорювати наявні питання і вирішити їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, він готовий до будь-якого реального формату зустрічі лідерів. «Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», — зауважив Зеленський.

Він водночас акцентував, що зустріч у Москві і в Білорусі неможлива, тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти України, а інша країна є її партнером у цих діях.

Україна
