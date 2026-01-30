"Публічно запрошую Путіна приїхати до Києва — якщо наважиться". Зеленський відповів на закиди Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із російським очільником Володимиром Путіним, але місцем переговорів не можуть бути Москва і Мінськ.

Зеленський відповів на закиди РФ щодо перемовин у Москві

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.

Він наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни.

Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною, ми хочемо обговорювати наявні питання і вирішити їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, він готовий до будь-якого реального формату зустрічі лідерів. «Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», — зауважив Зеленський.