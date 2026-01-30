"Публічно запрошую Путіна приїхати до Києва — якщо наважиться". Зеленський відповів на закиди Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із російським очільником Володимиром Путіним, але місцем переговорів не можуть бути Москва і Мінськ.
Головні тези:
- Зеленський висловив готовність до переговорів з Путіним, але відмовився зустрічатися в Москві або Мінську, запрошуючи російського лідера до Києва.
- Президент України наголосив на важливості конструктивних переговорів для реального закінчення війни та розв'язання наявних питань.
- Зеленський висловив готовність до будь-якого реального формату зустрічі лідерів, заявляючи, що він не знає, який результат це принесе, але він вважає, що це краще, ніж становище сьогодні.
Зеленський відповів на закиди РФ щодо перемовин у Москві
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.
Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.
Він наголосив, що хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни.
За його словами, він готовий до будь-якого реального формату зустрічі лідерів. «Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», — зауважив Зеленський.
