Росія планує передати єменським хуситам протикорабельні ракети

Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет "Яхонт". Їх бойовики можуть використовувати для обстрілів торгових суден у Червоному морі.
Головні тези:
- Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет «Яхонт».
- Постачання ракет хуситам може створити загрозу для військових кораблів США та ЄС у Червоному морі.
- Передача зброї хуситам може бути спрямована на посилення тиску на західні країни та перешкоджання наданню Україні можливості здійснювати удари на далекі відстані по території РФ.
- Єменські бойовики-хусити вже провели численні атаки на кораблі у Червоному морі за допомогою ракет та дронів.
- Хусити заявляють, що атакують судна, які можуть бути пов'язані з Ізраїлем, і вже здійснили кілька успішних атак за останні тижні.
РФ має намір передати єменським терористам потужні ракети
Як зазначають джерела, переговори між хуситами та Росією відбулися щонайменше двічі цього року в столиці Ірану, Тегерані, і планується їх продовження найближчим часом.
Постачання хуситам надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт" (П-800 "Онікс") дозволить їм точніше вражати комерційні судна та створюватиме загрозу для військових кораблів США і ЄС.
Одним із мотивів Росії постачати зброю хуситам, за інформацією агентства, є намір посилити тиск на західні країни та перешкодити їм надати Україні можливість здійснювати удари на далекі відстані по території РФ.
Раніше Росія вже постачала ракети "Яхонт" угрупованню "Хезболла", яке підтримує Іран.
Що відомо про останніх атак хуситів по кораблях у Червоному морі
Зазначається, що атака по судну "Groton" стала першою за останні 2 тижні після серії авіаударів ізраїльської авіації по позиціях бойовиків.
Хусити не пояснили двотижневу паузу в своїх атаках на судна у Червоному морі. Схоже сповільнення нападів спостерігалося у листопаді через війну Ізраїлю проти ХАМАСу у Смузі Гази.
Єменські бойовики, підконтрольні Ірану, поновили атаки по кораблях після вбивства політичного лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС з Сектора Гази Ісмаїла Ганії в Ірані.
Окрім цього хусити заявили про збиття розвідувального БпЛА армії США та опублікували зображення уламків дрону.
Відомо, що єменські бойовики атакували вже більше 70 суден у Червоному морі за допомогою ракет та дронів.
Один корабель був ними захоплений, ще 2 судна вони потопили.
Інші їхні ракети та дрони були перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або не досягли цілі.
Самі хусити заявляють, що атакують кораблі, які можуть бути пов’язані з Ізраїлем.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-