Росія планує передати єменським хуситам протикорабельні ракети

Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет "Яхонт". Їх бойовики можуть використовувати для обстрілів торгових суден у Червоному морі.

РФ має намір передати єменським терористам потужні ракети

Як зазначають джерела, переговори між хуситами та Росією відбулися щонайменше двічі цього року в столиці Ірану, Тегерані, і планується їх продовження найближчим часом.

Постачання хуситам надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт" (П-800 "Онікс") дозволить їм точніше вражати комерційні судна та створюватиме загрозу для військових кораблів США і ЄС.

Одним із мотивів Росії постачати зброю хуситам, за інформацією агентства, є намір посилити тиск на західні країни та перешкодити їм надати Україні можливість здійснювати удари на далекі відстані по території РФ.

Раніше Росія вже постачала ракети "Яхонт" угрупованню "Хезболла", яке підтримує Іран.

Що відомо про останніх атак хуситів по кораблях у Червоному морі

Зазначається, що атака по судну "Groton" стала першою за останні 2 тижні після серії авіаударів ізраїльської авіації по позиціях бойовиків.

Хусити не пояснили двотижневу паузу в своїх атаках на судна у Червоному морі. Схоже сповільнення нападів спостерігалося у листопаді через війну Ізраїлю проти ХАМАСу у Смузі Гази.

Єменські бойовики, підконтрольні Ірану, поновили атаки по кораблях після вбивства політичного лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС з Сектора Гази Ісмаїла Ганії в Ірані.

Окрім цього хусити заявили про збиття розвідувального БпЛА армії США та опублікували зображення уламків дрону.

Відомо, що єменські бойовики атакували вже більше 70 суден у Червоному морі за допомогою ракет та дронів.

Один корабель був ними захоплений, ще 2 судна вони потопили.

Інші їхні ракети та дрони були перехоплені коаліцією на чолі зі США в Червоному морі, або не досягли цілі.