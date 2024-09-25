Россия планирует передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты

Россия ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им противокорабельных ракет "Яхонт". Их боевики могут использоваться для обстрелов торговых судов в Красном море.

РФ намерена передать йеменским террористам мощные ракеты

Как отмечают источники, переговоры между хуситами и Россией состоялись, по меньшей мере, дважды в этом году в столице Ирана, Тегеране, и планируется их продление в ближайшее время.

Поставка хуситам сверхзвуковых противокорабельных ракет Яхонт (П-800 Оникс) позволит им точнее поражать коммерческие суда и создавать угрозу для военных кораблей США и ЕС.

Одним из мотивов России поставлять оружие хуситам, по информации агентства, намерено усилить давление на западные страны и помешать им предоставить Украине возможность совершать удары на дальние расстояния по территории РФ.

Ранее Россия уже поставляла ракеты "Яхонт" группировке "Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Что известно о последних атаках хуситов по кораблям в Красном море

Отмечается, что атака по судну "Groton" стала первой за последние 2 недели после серии авиаударов израильской авиации по позициям боевиков.

Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на суда в Красном море. Похожее замедление приступов наблюдалось в ноябре из-за войны Израиля против ХАМАСа в Полосе Газы.

Йеменские боевики, подконтрольные Ирану, возобновили атаки по кораблям после убийства политического лидера палестинской террористической группировки ХАМАС из Сектора Газы Исмаила Гании в Иране.

Кроме того, хуситы заявили о сбитии разведывательного БпЛА армии США и опубликовали изображение обломков дрона.

Известно, что йеменские боевики атаковали уже более 70 судов в Красном море с помощью ракет и дронов.

Один корабль был ими захвачен, еще 2 судна они утопили.

Другие их ракеты и дроны были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море или не достигли цели.