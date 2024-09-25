Россия планирует передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты

Россия ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им противокорабельных ракет "Яхонт". Их боевики могут использоваться для обстрелов торговых судов в Красном море.
Главные тезисы
- Россия ведет переговоры с хуситами о передаче им противокорабельных ракет “Яхонт” для атак на суда в Красном море.
- Поставка ракет усилит давление на западные страны и создаст угрозу для военных кораблей США и ЕС.
- Хуситы атаковали уже более 70 судов в Красном море, используя ракеты и дроны, и заявляют, что целью становятся корабли, связанные с Израилем.
- Россия ранее поставляла ракеты “Яхонт” группировке “Хезболла”, поддерживаемой Ираном.
- Мотивом России является усиление давления на западные страны и помешательство предоставлению Украине возможностей для атак на территорию РФ.
РФ намерена передать йеменским террористам мощные ракеты
Как отмечают источники, переговоры между хуситами и Россией состоялись, по меньшей мере, дважды в этом году в столице Ирана, Тегеране, и планируется их продление в ближайшее время.
Поставка хуситам сверхзвуковых противокорабельных ракет Яхонт (П-800 Оникс) позволит им точнее поражать коммерческие суда и создавать угрозу для военных кораблей США и ЕС.
Одним из мотивов России поставлять оружие хуситам, по информации агентства, намерено усилить давление на западные страны и помешать им предоставить Украине возможность совершать удары на дальние расстояния по территории РФ.
Ранее Россия уже поставляла ракеты "Яхонт" группировке "Хезболла", поддерживаемой Ираном.
Что известно о последних атаках хуситов по кораблям в Красном море
Отмечается, что атака по судну "Groton" стала первой за последние 2 недели после серии авиаударов израильской авиации по позициям боевиков.
Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на суда в Красном море. Похожее замедление приступов наблюдалось в ноябре из-за войны Израиля против ХАМАСа в Полосе Газы.
Йеменские боевики, подконтрольные Ирану, возобновили атаки по кораблям после убийства политического лидера палестинской террористической группировки ХАМАС из Сектора Газы Исмаила Гании в Иране.
Кроме того, хуситы заявили о сбитии разведывательного БпЛА армии США и опубликовали изображение обломков дрона.
Известно, что йеменские боевики атаковали уже более 70 судов в Красном море с помощью ракет и дронов.
Один корабль был ими захвачен, еще 2 судна они утопили.
Другие их ракеты и дроны были перехвачены коалицией во главе с США в Красном море или не достигли цели.
Сами хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые могут быть связаны с Израилем.
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