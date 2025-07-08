Росія планувала підірвати готель у Рівному

Служба безпеки України офіційно підтвердила, що затримала жінку, яка на замовлення російських спецслужб планувала підірвати один із найпопулярніших готелів у Рівному.

СБУ зуміла запобігти новому теракту

За словами спецслужби, вони затримали підозрювану "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю.

У номері жінка залишила саморобний вибуховий пристрій і мінікамеру з віддаленим доступом для відеофіксації підриву.

Вибухівку мали активувати дистанційно — дзвінком на мобільний телефон, вмонтований у пристрій.

Служба безпеки України змогла успішно знешкодити СВП.

За даними слідства, підозрювана — 49-річна мешканка Рівненщини. Російські спецслужби завербували її через сайт знайомств. Вона отримала координати схрону з готовим вибуховим пристроєм та ключ від номера, заброньованого на підставну особу. Поширити

Окрім того, підозрювана, за інструкцією кураторів, придбала компоненти для виготовлення ще одного СВП.

Під час обшуку у неї вдома вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом і складові другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Поширити

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.