Росія планувала підірвати готель у Рівному

Служба безпеки України офіційно підтвердила, що затримала жінку, яка на замовлення російських спецслужб планувала підірвати один із найпопулярніших готелів у Рівному.
Головні тези:
- Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
СБУ зуміла запобігти новому теракту
За словами спецслужби, вони затримали підозрювану "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю.
У номері жінка залишила саморобний вибуховий пристрій і мінікамеру з віддаленим доступом для відеофіксації підриву.
Вибухівку мали активувати дистанційно — дзвінком на мобільний телефон, вмонтований у пристрій.
Служба безпеки України змогла успішно знешкодити СВП.
Окрім того, підозрювана, за інструкцією кураторів, придбала компоненти для виготовлення ще одного СВП.
Під час обшуку у неї вдома вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом і складові другої вибухівки.
Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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