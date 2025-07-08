Россия планировала подорвать отель в Ровно

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что задержала женщину, которая по заказу российских спецслужб планировала подорвать одну из самых популярных гостиниц в Ровно.

СБУ сумела предотвратить новый теракт

По словам спецслужбы, они задержали подозреваемую "на горячем", когда она спешно уезжала из гостиницы.

В номере женщина оставила самодельное взрывное устройство и миникамеру с удалённым доступом для видеофиксации взрыва.

Взрывчатку должны были активировать дистанционно — звонком на мобильный телефон, встроенный в устройство.

Служба безопасности Украины смогла успешно обезвредить СВУ.

По данным следствия, подозреваемая — 49-летняя жительница Ровенщины. Российские спецслужбы завербовали ее через сайт знакомств. Она получила координаты схрона с готовым взрывным устройством и ключ от номера, забронированного на подставное лицо. Поделиться

Кроме того, подозреваемая по инструкции кураторов приобрела компоненты для изготовления еще одного СВП.

Во время обыска у нее дома изъяли телефон и составляющие второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Поделиться

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.