Россия планировала подорвать отель в Ровно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия планировала подорвать отель в Ровно

СБУ
СБУ сумела предотвратить новый теракт
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Служба безопасности Украины официально подтвердила, что задержала женщину, которая по заказу российских спецслужб планировала подорвать одну из самых популярных гостиниц в Ровно.

Главные тезисы

  • Злоумышленнеце грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ сумела предотвратить новый теракт

По словам спецслужбы, они задержали подозреваемую "на горячем", когда она спешно уезжала из гостиницы.

В номере женщина оставила самодельное взрывное устройство и миникамеру с удалённым доступом для видеофиксации взрыва.

Взрывчатку должны были активировать дистанционно — звонком на мобильный телефон, встроенный в устройство.

Служба безопасности Украины смогла успешно обезвредить СВУ.

По данным следствия, подозреваемая — 49-летняя жительница Ровенщины. Российские спецслужбы завербовали ее через сайт знакомств. Она получила координаты схрона с готовым взрывным устройством и ключ от номера, забронированного на подставное лицо.

Кроме того, подозреваемая по инструкции кураторов приобрела компоненты для изготовления еще одного СВП.

Во время обыска у нее дома изъяли телефон и составляющие второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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