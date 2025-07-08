Россия планировала подорвать отель в Ровно

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что задержала женщину, которая по заказу российских спецслужб планировала подорвать одну из самых популярных гостиниц в Ровно.
Главные тезисы
- Злоумышленнеце грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
СБУ сумела предотвратить новый теракт
По словам спецслужбы, они задержали подозреваемую "на горячем", когда она спешно уезжала из гостиницы.
В номере женщина оставила самодельное взрывное устройство и миникамеру с удалённым доступом для видеофиксации взрыва.
Взрывчатку должны были активировать дистанционно — звонком на мобильный телефон, встроенный в устройство.
Служба безопасности Украины смогла успешно обезвредить СВУ.
Кроме того, подозреваемая по инструкции кураторов приобрела компоненты для изготовления еще одного СВП.
Во время обыска у нее дома изъяли телефон и составляющие второй взрывчатки.
Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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