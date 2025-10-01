Росія почала бити модернізованими шахедами по рухомих цілях в Україні — що відомо
Категорія
Технології
Дата публікації

Росія почала бити модернізованими шахедами по рухомих цілях в Україні — що відомо

шахед
Джерело:  Мілітарний

Нова модель російських «шахедів» з нічною камерою була застосована для пошуку та ураження українського залізничного ешелону прямо під час переміщення.

Головні тези:

  • Російські шахеди з нічною камерою атакують українські рухомі цілі під час переміщення.
  • Українські військові реагують на загрозу, збиваючи іранські безпілотники на російських операторах.
  • Наявність ретрансляторів та радіомостів свідчить про активну участь російських операторів у нападах.

Модернізований шахед РФ сам шукає рухому ціль

Кадри оприлюднив російський пропагандистський канал.

Група безпілотників під управлінням російських операторів завдала удар по українському поїзду, що транспортував цистерни з паливом, на відстані 150-200 кілометрів від державного кордону.

Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки ешелону, після чого наступні дрони почали уражати платформи та цистерни.

Примітно, що ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.

Також ворогом заявлено, що один з ударів був направлений на розташовані неподалік резервуари з паливо-мастильними матеріалами в районі н.п. Бобровиця Чернігівської області.

Вперше застосування російських «шахедів» з оптичною системою та радіокеруванням було виявлено в червні, коли українські військові збили один з них на Сумському напрямку.

Модернізований шахед РФ за даними ГУР

Невдовзі аналітичний підрозділ ГУР МО оприлюднив звіт, що засвідчив іранське походження безпілотника за характерним виконанням, матеріалами фюзеляжу, типом та компонуванням електроніки. Це суттєве зауваження, враховуючи те, що базова модель далекобійного безпілотника нині майже повністю локалізована та самостійно виготовляється в Росії.

Серед уламків було знайдено високопродуктивний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, який використовується для обробки відео та міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння «побаченого» із завантаженими у пам’ять моделями.\

Втім, на оприлюднених кадрах ударів безпілотники мали прямий зв’язок з російськими операторами, що свідчить про вибудований «радіоміст» із ретрансляторів або ж наземний ретранслятор неподалік від цілі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 6000 "Шахедів" щомісяця. ЗМІ попереджають про нові плани Путіна
шахед
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Денис Шмигаль
Гілі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія спроможна подвоїти виробництво шахедів у 2026 році — прогноз експертів
шахед

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?