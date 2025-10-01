Росія почала бити модернізованими шахедами по рухомих цілях в Україні — що відомо

Нова модель російських «шахедів» з нічною камерою була застосована для пошуку та ураження українського залізничного ешелону прямо під час переміщення.

Модернізований шахед РФ сам шукає рухому ціль

Кадри оприлюднив російський пропагандистський канал.

Група безпілотників під управлінням російських операторів завдала удар по українському поїзду, що транспортував цистерни з паливом, на відстані 150-200 кілометрів від державного кордону.

Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки ешелону, після чого наступні дрони почали уражати платформи та цистерни.

Примітно, що ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.

Також ворогом заявлено, що один з ударів був направлений на розташовані неподалік резервуари з паливо-мастильними матеріалами в районі н.п. Бобровиця Чернігівської області.

Вперше застосування російських «шахедів» з оптичною системою та радіокеруванням було виявлено в червні, коли українські військові збили один з них на Сумському напрямку.

Модернізований шахед РФ за даними ГУР

Невдовзі аналітичний підрозділ ГУР МО оприлюднив звіт, що засвідчив іранське походження безпілотника за характерним виконанням, матеріалами фюзеляжу, типом та компонуванням електроніки. Це суттєве зауваження, враховуючи те, що базова модель далекобійного безпілотника нині майже повністю локалізована та самостійно виготовляється в Росії.

Серед уламків було знайдено високопродуктивний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, який використовується для обробки відео та міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння «побаченого» із завантаженими у пам’ять моделями.\