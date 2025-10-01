Росія почала бити модернізованими шахедами по рухомих цілях в Україні — що відомо

Нова модель російських «шахедів» з нічною камерою була застосована для пошуку та ураження українського залізничного ешелону прямо під час переміщення.
Головні тези:
- Російські шахеди з нічною камерою атакують українські рухомі цілі під час переміщення.
- Українські військові реагують на загрозу, збиваючи іранські безпілотники на російських операторах.
- Наявність ретрансляторів та радіомостів свідчить про активну участь російських операторів у нападах.
Модернізований шахед РФ сам шукає рухому ціль
Кадри оприлюднив російський пропагандистський канал.
Група безпілотників під управлінням російських операторів завдала удар по українському поїзду, що транспортував цистерни з паливом, на відстані 150-200 кілометрів від державного кордону.
Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки ешелону, після чого наступні дрони почали уражати платформи та цистерни.
Примітно, що ворожі безпілотники під час операції зіткнулись з парою українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що поставило українських льотчиків у загрозливе становище.
Вперше застосування російських «шахедів» з оптичною системою та радіокеруванням було виявлено в червні, коли українські військові збили один з них на Сумському напрямку.
Невдовзі аналітичний підрозділ ГУР МО оприлюднив звіт, що засвідчив іранське походження безпілотника за характерним виконанням, матеріалами фюзеляжу, типом та компонуванням електроніки. Це суттєве зауваження, враховуючи те, що базова модель далекобійного безпілотника нині майже повністю локалізована та самостійно виготовляється в Росії.
Серед уламків було знайдено високопродуктивний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, який використовується для обробки відео та міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння «побаченого» із завантаженими у пам’ять моделями.\
Втім, на оприлюднених кадрах ударів безпілотники мали прямий зв’язок з російськими операторами, що свідчить про вибудований «радіоміст» із ретрансляторів або ж наземний ретранслятор неподалік від цілі.
