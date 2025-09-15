Росія спроможна подвоїти виробництво шахедів у 2026 році — прогноз експертів

На сьогодні Росія здатна випускати близько 30 тисяч ударних дронів типу "Шахед" на рік і цей показник може зрості вдвічі наступного року.

Росія може випускати 60 тис шахедів на рік

Аналітики оцінюють, що зараз Росія здатна виробляти близько 30 000 ударних дронів на рік за зразком іранської конструкції. Дехто вважає, що до 2026 року країна зможе подвоїти цей показник.

Видання наголошує, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін поставив за державний пріоритет виробництво дронів.

Так, на нещодавньому економічному форумі в Владивостоці майже кожен російський регіон, що брав участь у ньому, представив експозицію про дрони, які він виробляє.

Для виробництва дронів в Росії залучають студентів та іноземних робітників. NYT пише, що Росія використовує свої теплі відносини з Іраном і Китаєм для отримання комплектуючих.

Вони почали, можливо, з сотень на місяць, потім 2000-3000 на місяць у першому кварталі цього року, а зараз 5000-6000 на місяць, - заявив виданню український експерт Микола Бєлєсков, який також є військовим аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень при уряді. Поширити

Він також спрогнозував, що внаслідок нарощення виробництва дронів у РФ український повітряний простір ворог атакуватиме інтенсивніше.

NYT пише, що виготовлені Росією дрони також вдосконалилися в технологічному плані: вони отримали кращі системи наведення, підвищену стійкість до радіоелектронного глушіння та нові типи боєголовок.

Зазначається, що Москва окрім дронів відправляє на Україну набагато більше приманок, виготовлених з пофарбованої піни та фанери, які іноді містять невеликі боєголовки і не відрізняються від реальних БпЛА у небі.