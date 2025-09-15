Россия способна удвоить производство шахедов в 2026 году — прогноз экспертов

Сегодня Россия способна выпускать около 30 тысяч ударных дронов типа "Шахед" в год и этот показатель может возрасти вдвое следующего года.

Аналитики оценивают, что сейчас Россия способна производить около 30 000 ударных дронов в год по образцу иранской конструкции. Некоторые считают, что к 2026 году страна сможет удвоить этот показатель.

Издание отмечает, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин поставил за государственный приоритет производство дронов.

Так, на недавнем экономическом форуме во Владивостоке почти каждый участвовавший в нем российский регион представил экспозицию о производящихся им дронах.

Для производства дронов в России привлекают студентов и иностранных рабочих. NYT пишет, что Россия использует свои тёплые отношения с Ираном и Китаем для получения комплектующих.

Они начали, возможно, с сотен в месяц, затем 2000-3000 в месяц в первом квартале этого года, а сейчас 5000-6000 в месяц, — заявил украинский эксперт Николай Белесков, который также является военным аналитиком Национального института стратегических исследований при правительстве.

Он также спрогнозировал, что в результате наращивания производства дронов в РФ украинское воздушное пространство враг будет атаковать более интенсивно.

NYT пишет, что изготовленные Россией дроны также усовершенствовались в технологическом плане: они получили лучшие системы наведения, повышенную стойкость к радиоэлектронному глушению и новые типы боеголовок.

Отмечается, что Москва, кроме дронов, отправляет на Украину гораздо больше приманок, изготовленных из окрашенной пены и фанеры, которые иногда содержат небольшие боеголовки и не отличаются от реальных БПЛА в небе.