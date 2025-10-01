Россия начала бить модернизированными шахедами по движущимся целям в Украине — что известно

Новая модель российских «шахедов» с ночной камерой была использована для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время перемещения.

Модернизированный шахед РФ сам ищет движущуюся цель

Кадры обнародовал российский пропагандистский канал.

Группа беспилотников под управлением российских операторов нанесла удар по украинскому поезду, транспортировавшему цистерны с топливом, в 150-200 километрах от государственной границы.

Первый дрон попал в локомотив, что привело к остановке эшелона, после чего следующие дроны начали поражать платформы и цистерны.

Примечательно, что вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.

Также врагом заявлено, что один из ударов был направлен на расположенные неподалеку резервуары с горюче-смазочными материалами в районе н.п. Бобровица Черниговской области. Поделиться

Впервые применение российских шахедов с оптической системой и радиоуправлением было обнаружено в июне, когда украинские военные сбили один из них на Сумском направлении.

Модернизированный шахед РФ по данным ГУР

Вскоре аналитическое подразделение ГУР МО обнародовало отчет, удостоверяющий иранское происхождение беспилотника по характерному выполнению, материалам фюзеляжа, типу и компоновке электроники. Это существенное замечание, учитывая, что базовая модель дальнобойного беспилотника сейчас почти полностью локализована и самостоятельно производится в России.

Среди обломков был найден высокопроизводительный миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для обработки видео и мог выполнять задачи автономного поиска целей путем сравнения «увиденного» с загруженными в память моделями.