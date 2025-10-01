Россия начала бить модернизированными шахедами по движущимся целям в Украине — что известно

Новая модель российских «шахедов» с ночной камерой была использована для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время перемещения.
Главные тезисы
- Российские шахеды атакуют украинские движущиеся цели во время перемещения, используя новую модель с ночной камерой.
- Украинские военные реагируют на угрозу, сбивая иранские беспилотники, находящиеся под контролем российских операторов.
- Обнаружено активное участие российских операторов в нападениях с помощью ретрансляторов и радиомостов.
Модернизированный шахед РФ сам ищет движущуюся цель
Кадры обнародовал российский пропагандистский канал.
Группа беспилотников под управлением российских операторов нанесла удар по украинскому поезду, транспортировавшему цистерны с топливом, в 150-200 километрах от государственной границы.
Первый дрон попал в локомотив, что привело к остановке эшелона, после чего следующие дроны начали поражать платформы и цистерны.
Примечательно, что вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.
Впервые применение российских шахедов с оптической системой и радиоуправлением было обнаружено в июне, когда украинские военные сбили один из них на Сумском направлении.
Вскоре аналитическое подразделение ГУР МО обнародовало отчет, удостоверяющий иранское происхождение беспилотника по характерному выполнению, материалам фюзеляжа, типу и компоновке электроники. Это существенное замечание, учитывая, что базовая модель дальнобойного беспилотника сейчас почти полностью локализована и самостоятельно производится в России.
Среди обломков был найден высокопроизводительный миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для обработки видео и мог выполнять задачи автономного поиска целей путем сравнения «увиденного» с загруженными в память моделями.
Впрочем, на обнародованных кадрах ударов беспилотники имели прямую связь с российскими операторами, что свидетельствует о выстроенном «радиоместе» из ретрансляторов или наземном ретрансляторе неподалеку от цели.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-