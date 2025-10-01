Россия начала бить модернизированными шахедами по движущимся целям в Украине — что известно
Категория
Технологии
Дата публикации

Россия начала бить модернизированными шахедами по движущимся целям в Украине — что известно

шахед РФ
Читати українською
Источник:  Милитарный

Новая модель российских «шахедов» с ночной камерой была использована для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время перемещения.

Главные тезисы

  • Российские шахеды атакуют украинские движущиеся цели во время перемещения, используя новую модель с ночной камерой.
  • Украинские военные реагируют на угрозу, сбивая иранские беспилотники, находящиеся под контролем российских операторов.
  • Обнаружено активное участие российских операторов в нападениях с помощью ретрансляторов и радиомостов.

Модернизированный шахед РФ сам ищет движущуюся цель

Кадры обнародовал российский пропагандистский канал.

Группа беспилотников под управлением российских операторов нанесла удар по украинскому поезду, транспортировавшему цистерны с топливом, в 150-200 километрах от государственной границы.

Первый дрон попал в локомотив, что привело к остановке эшелона, после чего следующие дроны начали поражать платформы и цистерны.

Примечательно, что вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.

Также врагом заявлено, что один из ударов был направлен на расположенные неподалеку резервуары с горюче-смазочными материалами в районе н.п. Бобровица Черниговской области.

Впервые применение российских шахедов с оптической системой и радиоуправлением было обнаружено в июне, когда украинские военные сбили один из них на Сумском направлении.

Модернизированный шахед РФ по данным ГУР

Вскоре аналитическое подразделение ГУР МО обнародовало отчет, удостоверяющий иранское происхождение беспилотника по характерному выполнению, материалам фюзеляжа, типу и компоновке электроники. Это существенное замечание, учитывая, что базовая модель дальнобойного беспилотника сейчас почти полностью локализована и самостоятельно производится в России.

Среди обломков был найден высокопроизводительный миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для обработки видео и мог выполнять задачи автономного поиска целей путем сравнения «увиденного» с загруженными в память моделями.

Впрочем, на обнародованных кадрах ударов беспилотники имели прямую связь с российскими операторами, что свидетельствует о выстроенном «радиоместе» из ретрансляторов или наземном ретрансляторе неподалеку от цели.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 6000 "Шахедов" ежемесячно. СМИ предупреждают о новых планах Путина
Россия будет производить еще больше "Шахедов"?
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Противодействие шахедному террору России. Британия будет производить украинские дроны-перехватчики
Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия способна удвоить производство шахедов в 2026 году — прогноз экспертов
шахеди

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?