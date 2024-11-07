Росія почала масово атакувати Україну шахедами з термобаричними боєприпасами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія почала масово атакувати Україну шахедами з термобаричними боєприпасами

шахед
Джерело:  Defense Express

ТБ БЧ-50 є боєприпасом об'ємного вибуху, який РФ встановлює у дрони типу Shahed-136 для атак по містах України з метою вбивства цивільного населення.

Головні тези:

  • Росія атакує Україну шахедами з термобаричними боєприпасами для ураження цивільного населення.
  • ТБ БЧ-50 має вагу 52,4 кг та демонструє однотактову дію, формуючи вогняну хмару та уражуючи внутрішні органи людини.
  • Термобаричні боєприпаси ефективні у замкнених приміщеннях, що обумовлює їх використання Росією для атак на міста з метою вбивства українців.

Росія атакує Україну шахедами з термобаричними боєприпасами

РФ почала масово використовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень. Вона має індекс ТБ БЧ-50, а про її існування відомо ще з квітня 2024 року, але саме зараз у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовуються найчастіше.

Деталі відносно цієї бойової частини відомі завдяки зламу серверів російської "Алабуги" у Татарстані, де й збираються ці дрони, а також йдуть роботи з їх модернізації. Відповідно до цієї інформації, ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, яка окрім термобаричного ефекту має ще й уламковий за рахунок 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм.

ТБ БЧ-50

Цей термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Зазначимо, що минуле покоління таких боєприпасів мало двотактову дію — спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою у 2400-2600 °C. Вона "розтікається" по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо.

Термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, бо така "хмара" може охопити декілька приміщень. Саме тому РФ і використовує "Шахеди" з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. І саме тому під ударами російсько-іранських дронів в першу чергу знаходиться Київ.

Бо у випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Вогняна хмара від нього заповнить всю квартиру повністю, в той час, коли від дії осколково-фугасного боєприпасу може врятувати правило "двох стін".

Саме тому до цього відомого правила, що у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, яке відділено від вулиці щонайменше двома стінами, можливо додати ще одне правило — зачиняти міжкімнатні двері. Це дозволить створити умовне розділення приміщень та певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по всій квартирі.

Але у будь-якому випадку найкращим варіантом убезпечити себе все одно є лише перебування в укритті.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 7 листопада (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, ТОТ Криму.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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