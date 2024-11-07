Россия начала массово атаковать Украину шахедами с термобарическими боеприпасами

Телевизор БЧ-50 является боеприпасом объемного взрыва, который РФ устанавливает в дроны типа Shahed-136 для атак по городам Украины с целью убийства гражданского населения.

Россия атакует Украину шахедами с термобарическими боеприпасами

РФ начала массово использовать на дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений. Она имеет индекс ТВ БЧ-50, а о ее существовании известно еще с апреля 2024 года, но именно сейчас в дронах, атакующих украинские города, такое оснащение используется чаще всего.

Детали по отношению к этой боевой части известны благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где и собираются эти дроны, а также идут работы по их модернизации. Согласно этой информации, ТВ БЧ-50 имеет вес 52,4 кг, который кроме термобаричного эффекта имеет еще и обломочный за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

ТВ БЖ-50

Этот термобарический боеприпас относится к современным образцам и имеет однотактное действие. Отметим, что прошлое поколение таких боеприпасов имело двухтактовое действие — сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а затем осуществлялся его подрыв.

В то же время в современных однотактовых боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 °C. Она "растекается" по всей площади и ударной волной, поражающей легкие, органы слуха и т.д. Поделиться

Термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в замкнутых помещениях, так как такое облако может охватить несколько помещений. Именно поэтому РФ и использует "Шахеды" по ТВ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины. И именно поэтому под ударами российско-иранских дронов в первую очередь находится Киев.

Ибо в случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее. Огненное облако от него заполнит всю квартиру полностью, в то время когда от действия осколочно-фугасного боеприпаса может спасти правило "двух стен".

Именно поэтому к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие, необходимо находиться в помещении, отделенном от улицы по меньшей мере двумя стенами, можно добавить еще одно правило — закрывать межкомнатные двери. Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире.

Но в любом случае лучшим вариантом обезопасить себя все равно является только пребывание в укрытии. Поделиться

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 7 ноября (с 21.00 6 ноября) враг нанес удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ, ТОТ Крыма.

По состоянию на 12.00 подтверждено избиение 74-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.