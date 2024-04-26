Росія почала використовувати в Україні "сирійську тактику" — США в ОБСЄ

Російські війська, завдаючи повторних авіаційних та ракетних ударів в Україні по цивільних, зокрема по медиках та рятувальниках, повторюють власну тактику в Сирії.

Що відомо про “сирійську тактику” РФ в Україні

Я хотів би зосередитися на вірогідних повідомленнях про те, що російські військові завдають повторних ударів в Україні по цивільному населенню, в тому числі по парамедиках та особах, які прибувають, щоб допомогти жертвам першого удару. Російський уряд наслідує власний приклад у Сирії, де він здійснив десятки таких авіаударів, унаслідок яких загинули цивільні, співробітники екстрених служб та гуманітарні працівники, — сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ тимчасово повірений у справах місії США при ОБСЄ Тімоті Ганвей Поширити

Він нагадав, що у звіті Московського механізму ОБСЄ 2022 року експерти відзначили "чіткі закономірності порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами під час ведення бойових дій".

Окремо розглядалися повторні атаки на цивільне населення, зокрема удар "Калібром" 1 березня 2022 року по площі Свободи перед Харківською ОДА.

За 5-7 хвилин після прибуття рятувальників стався другий удар аналогічною ракетою, яка влучила в будівлю. Це означає, що рятувальники і поранені в результаті першої атаки були навмисно обрані мішенню, заявив Ганвей.

За його словами, відтоді з'явилися докази того, що Росія вбила понад 90 медичних працівників, поліцейських і пожежників та поранила майже 350 цивільних осіб по всій Україні, використовуючи цю тактику.

Лише у березні та квітні внаслідок повторних атак Росії, спрямованих проти тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації, загинуло близько 30 рятувальників в Одесі, Харкові та Запоріжжі, а понад 20 дістали поранення, — сказав представник США. Поширити

РФ атакувла Львівську область за “сирійською тактикою”

24 березня армія РФ атакувала один і той самий об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області спочатку крилатими ракетами та/або "Шахедами", а потім за кілька годин завдали повторного удару "Кинджалами".

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

Аналогічну тактику терору ворог уже використав під час ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року.

Тоді РФ спочатку ударили по одному з об’єктів інфраструктури в місті, а за деякий час — балістичною ракетою "Іскандер" влучили туди ж, де вже відбувались пошуково-рятувальні роботи, і це збільшило кількість жертв (тоді загинула 21 особа, було поранено 73).