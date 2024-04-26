Россия начала использовать в Украине "сирийскую тактику" — США в ОБСЕ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала использовать в Украине "сирийскую тактику" — США в ОБСЕ

дснс
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Источник:  Укринформ

Российские войска, нанося повторные авиационные и ракетные удары в Украине по гражданским, в частности по медикам и спасателям, повторяют собственную тактику в Сирии.

Что известно о "сирийской тактике" РФ в Украине

Я хотел бы сосредоточиться на достоверных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе по прибывающим парамедикам и лицам, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство следует своему примеру в Сирии, где оно совершило десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники, — сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей

Он напомнил, что в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками во время ведения боевых действий".

Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности, удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.

Через 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, попавшей в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно избраны мишенью, заявил Ганвэй.

По его словам, с тех пор появились доказательства того, что Россия убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила около 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.

Только в марте и апреле в результате повторных атак России, направленных против тех, кто первыми реагирует на чрезвычайные ситуации, погибли около 30 спасателей в Одессе, Харькове и Запорожье, а более 20 получили ранения, — сказал представитель США.

РФ атаковала Львовскую область за "сирийской тактикой"

24 марта армия РФ атаковала один и тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области сначала крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а затем через несколько часов нанесли повторный удар "Кинжалами".

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.

Аналогичную тактику террора враг уже использовал во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года.

Тогда РФ сначала ударили по одному из объектов инфраструктуры в городе, а через некоторое время баллистической ракетой "Искандер" попали туда же, где уже проходили поисково-спасательные работы, и это увеличило количество жертв (тогда погиб 21 человек, было ранено 73 ).

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