Россия начала использовать в Украине "сирийскую тактику" — США в ОБСЕ

Российские войска, нанося повторные авиационные и ракетные удары в Украине по гражданским, в частности по медикам и спасателям, повторяют собственную тактику в Сирии.
Что известно о "сирийской тактике" РФ в Украине
Он напомнил, что в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками во время ведения боевых действий".
Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности, удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.
Через 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, попавшей в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно избраны мишенью, заявил Ганвэй.
По его словам, с тех пор появились доказательства того, что Россия убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила около 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.
РФ атаковала Львовскую область за "сирийской тактикой"
24 марта армия РФ атаковала один и тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области сначала крылатыми ракетами и/или "Шахедами", а затем через несколько часов нанесли повторный удар "Кинжалами".
Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.
Аналогичную тактику террора враг уже использовал во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года.
Тогда РФ сначала ударили по одному из объектов инфраструктуры в городе, а через некоторое время баллистической ракетой "Искандер" попали туда же, где уже проходили поисково-спасательные работы, и это увеличило количество жертв (тогда погиб 21 человек, было ранено 73 ).
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