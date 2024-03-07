Росія погрожує видворити всіх дипломатів США — відома причина

7 березня офіційно стало відомо, що МЗС Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і пригрозило депортацією американських дипломатів, які будуть "здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ".

Росія знову почала погрожувати США

Російські дипломати заявили Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти").

Поплічники Путіна звинувачують представників США у "рекрутуванні агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

Окрім того, наголошується, що послу вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.

Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну проти України -ред.), жорстко й рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США, — йдеться в заяві МЗС РФ. Поширити

Що важливо розуміти, станом на 15 — 17 березня 2024 року в РФ призначено номінальні президентські вибори, на яких вкотре “переможе” диктатор Володимир Путін.

Влада США прокоментувала ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

Нещодавно американські дипломати відреагували на ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Метью Міллер Речник Держдепу