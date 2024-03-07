Росія погрожує видворити всіх дипломатів США — відома причина

7 березня офіційно стало відомо, що МЗС Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і пригрозило депортацією американських дипломатів, які будуть "здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ".
Росія знову почала погрожувати США
Російські дипломати заявили Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти").
Поплічники Путіна звинувачують представників США у "рекрутуванні агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".
Окрім того, наголошується, що послу вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.
Що важливо розуміти, станом на 15 — 17 березня 2024 року в РФ призначено номінальні президентські вибори, на яких вкотре “переможе” диктатор Володимир Путін.
Влада США прокоментувала ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського
Нещодавно американські дипломати відреагували на ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.
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