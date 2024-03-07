Россия угрожает выдворить всех дипломатов США — известна причина

7 марта официально стало известно, что МИД России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и пригрозил депортацией американских дипломатов, которые будут "совершать попытки вмешательства во внутренние дела РФ".

Россия снова начала угрожать США

Российские дипломаты заявили Трейси о признании нежелательными в Российской Федерации трех некоммерческих организаций США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования").

Приспешники Путина обвиняют представителей США в "рекрутировании агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов".

Кроме того, сообщается, что послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО.

Особо отмечено, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции (так пропаганда Кремля называет войну против Украины - ред.), жестко и решительно будут пресекаться вплоть до выдворения в статусе "persona" non grata" причастных к подобным действиям сотрудников посольства США, - сказано в заявлении МИД РФ. Поделиться

Что важно понимать, на 15 - 17 марта 2024 года в РФ назначены номинальные президентские выборы, на которых "победит" диктатор Владимир Путин.

Власти США прокомментировали ракетный удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

Недавно американские дипломаты отреагировали на ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мэтью Миллер Спикер Госдепа