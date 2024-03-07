Россия угрожает выдворить всех дипломатов США — известна причина

7 марта официально стало известно, что МИД России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и пригрозил депортацией американских дипломатов, которые будут "совершать попытки вмешательства во внутренние дела РФ".
Россия снова начала угрожать США
Российские дипломаты заявили Трейси о признании нежелательными в Российской Федерации трех некоммерческих организаций США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования").
Приспешники Путина обвиняют представителей США в "рекрутировании агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов".
Кроме того, сообщается, что послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО.
Что важно понимать, на 15 - 17 марта 2024 года в РФ назначены номинальные президентские выборы, на которых "победит" диктатор Владимир Путин.
Власти США прокомментировали ракетный удар РФ по Одессе во время визита Зеленского
Недавно американские дипломаты отреагировали на ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.
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