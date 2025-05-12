Росія повністю проігнорувала пропозицію щодо припинення вогню — Сибіга

Росія повністю проігнорувала пропозицію про повне та тривале припинення вогню. Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що Кремль вкотре демонструє небажання миру.

Росія атакує на фронті та ігнорує перемир’я — Сибіга

Сибіга взяв участь в онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Франції та представниками ЄС.

За його словами, ключовими темами перемовин стали спільна стратегія досягнення миру та взаємодія зі США.

Перед початком зустрічі міністр отримав інформацію з фронту від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Він повідомив, що Росія повністю проігнорувала пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня і продовжує атаки по всій лінії фронту. Поширити

I am grateful to @DavidLammy for inviting me to participate online in today's London meeting, in our regular and effective format, together with our allies Germany @AussenMinDE, Italy @Antonio_Tajani, Spain @jmalbares, Poland @sikorskiradek, the EU @kajakallas, and France… pic.twitter.com/lrpEMhRhqc — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 12, 2025

Москва втрачає ще одну можливість покласти край убивствам. Це вкотре демонструє, що єдиною метою Росії є затягування війни.

Сибіга також нагадав, що президент Володимир Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч 15 травня, однак відповіді з Кремля поки що не надійшло.

Учасники зустрічі обговорили можливість рішучих заходів у разі подальшого саботажу з боку Москви, зокрема — посилення санкцій проти російського банківського та енергетичного секторів, а також нові пакети оборонної допомоги для України.

Путін має розуміти наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни. Поширити

Нагадаємо, 11 травня Росії Володимир Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню та запропонував поновити прямі переговори з Україною та провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.

Водночас Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.