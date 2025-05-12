Россия полностью проигнорировала предложение о прекращении огня — Сибига

Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание мира.

Россия атакует на фронте и игнорирует перемирие — Сибига

Сибига принял участие в онлайн-встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции и представителями ЕС.

По его словам, ключевыми темами переговоров стали общая стратегия достижения мира и взаимодействие с США.

Перед началом встречи министр получил информацию с фронта от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Он сообщил, что Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжает атаки по всей линии фронта. Поделиться

I am grateful to @DavidLammy for inviting me to participate online in today's London meeting, in our regular and effective format, together with our allies Germany @AussenMinDE, Italy @Antonio_Tajani, Spain @jmalbares, Poland @sikorskiradek, the EU @kajakallas, and France… pic.twitter.com/lrpEMhRhqc — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 12, 2025

Москва теряет еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственной целью России является затягивание войны.

Сибига также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу 15 мая, однако ответа из Кремля пока не последовало.

Участники встречи обсудили возможность решительных мер в случае дальнейшего саботажа со стороны Москвы, в том числе усиление санкций против российского банковского и энергетического секторов, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины.

Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и войны. Поделиться

Напомним, 11 мая России Владимир Путин отклонил предложение по прекращению огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной и провести встречу 15 мая в Стамбуле.

В тот же день Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.

В то же время, Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.