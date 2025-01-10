Сибига подтвердил первые решения насчет эксгумации жертв Волынской трагедии

Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили сотрудничество между странами для совместного сопротивления российской агрессии.

Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее 10 января объявил о достижении договоренностей по первым эксгумациям жертв Волынской трагедии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность сотрудничества с Польшей, отметив, что решение двусторонних вопросов является значимым в противостоянии российскому империализму.

Мы уважаем друг друга и вместе защищаемся от русского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он также высоко оценил работу, проведенную под координацией министров культуры Украины Николая Точицкого и Польши Анны Врублевской, добавив, что надеется на имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.

Туск об эксгумации жертв Волынской трагедии

Украина и Польша договорились о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии. Переговоры вели министерства культуры двух стран.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 10, 2025

Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях, — написал Туск.

Он добавил, что благодарен министрам культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество.