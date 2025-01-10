Сибига подтвердил первые решения насчет эксгумации жертв Волынской трагедии
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига подтвердил первые решения насчет эксгумации жертв Волынской трагедии

МИД Украины
Сибига
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Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили сотрудничество между странами для совместного сопротивления российской агрессии.

Главные тезисы

  • Польша и Украина приняли первые решения о эксгумации жертв Волынской трагедии, продемонстрировав прорыв во взаимных отношениях.
  • Сотрудничество между странами в этом вопросе признали ключевым для противодействия российской агрессии и империализма.
  • Министры культуры Украины и Польши активно координировали переговоры, что позволило добиться важных соглашений о эксгумации.
  • Дональд Туск оценил плодотворное сотрудничество и подчеркнул важность дальнейшей работы на основе взаимоуважения и взаимности.
  • Ожидается, что решения по эксгумации жертв Волынской трагедии будут успешно имплементированы, укрепляя украинско-польские отношения.

Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее 10 января объявил о достижении договоренностей по первым эксгумациям жертв Волынской трагедии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность сотрудничества с Польшей, отметив, что решение двусторонних вопросов является значимым в противостоянии российскому империализму.

Мы уважаем друг друга и вместе защищаемся от русского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он также высоко оценил работу, проведенную под координацией министров культуры Украины Николая Точицкого и Польши Анны Врублевской, добавив, что надеется на имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.

Туск об эксгумации жертв Волынской трагедии

Украина и Польша договорились о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии. Переговоры вели министерства культуры двух стран.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях, — написал Туск.

Он добавил, что благодарен министрам культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество.

По словам польского премьера, он уже ждет дальнейших решений по эксгумации.

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