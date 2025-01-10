Сибига подтвердил первые решения насчет эксгумации жертв Волынской трагедии

Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили сотрудничество между странами для совместного сопротивления российской агрессии.
Главные тезисы
- Польша и Украина приняли первые решения о эксгумации жертв Волынской трагедии, продемонстрировав прорыв во взаимных отношениях.
- Сотрудничество между странами в этом вопросе признали ключевым для противодействия российской агрессии и империализма.
- Министры культуры Украины и Польши активно координировали переговоры, что позволило добиться важных соглашений о эксгумации.
- Дональд Туск оценил плодотворное сотрудничество и подчеркнул важность дальнейшей работы на основе взаимоуважения и взаимности.
- Ожидается, что решения по эксгумации жертв Волынской трагедии будут успешно имплементированы, укрепляя украинско-польские отношения.
Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее 10 января объявил о достижении договоренностей по первым эксгумациям жертв Волынской трагедии.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность сотрудничества с Польшей, отметив, что решение двусторонних вопросов является значимым в противостоянии российскому империализму.
Он также высоко оценил работу, проведенную под координацией министров культуры Украины Николая Точицкого и Польши Анны Врублевской, добавив, что надеется на имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.
Туск об эксгумации жертв Волынской трагедии
Украина и Польша договорились о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии. Переговоры вели министерства культуры двух стран.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 10, 2025
Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях, — написал Туск.
Он добавил, что благодарен министрам культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество.
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