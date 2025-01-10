Сибіга підтвердив перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибіга підтвердив перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

МЗС України
Сибіга

Польща заявила про прорив у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. В Україні відзначили значення співпраці між країнами для спільного опору російській агресії.

Головні тези:

  • Україна та Польща дали дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії, підтвердивши прорив у важливому питанні співпраці.
  • Міністр закордонних справ України наголосив на важливості співпраці з Польщею у протистоянні російському імперіалізму.
  • Перші рішення щодо ексгумації були узгоджені під керівництвом міністрів культури України та Польщі.
  • Дональд Туск високо оцінив спільну роботу та висловив вдячність за плідну співпрацю у цьому важливому питанні.
  • Очікується подальша імплементація угод на основі взаємоповаги та взаємності між Україною та Польщею.

Україна дала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше 10 січня оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив на важливості співпраці з Польщею, зазначивши, що розв'язання двосторонніх питань є значущим у протистоянні російському імперіалізму.

Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання — це удар по Москві.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Він також високо оцінив роботу, проведену під координацією міністрів культури України Миколи Точицького та Польщі Ганни Врублевської, додавши, що сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.

Туск про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Україна та Польща домовилися про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури двох країн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі X.

Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації, — написав Туск.

Він додав, що вдячний міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю.

За словами польського прем'єра, він уже чекає подальших рішень щодо ексгумації.

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