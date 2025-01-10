Сибіга підтвердив перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Польща заявила про прорив у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. В Україні відзначили значення співпраці між країнами для спільного опору російській агресії.

Україна дала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше 10 січня оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив на важливості співпраці з Польщею, зазначивши, що розв'язання двосторонніх питань є значущим у протистоянні російському імперіалізму.

Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання — це удар по Москві. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Він також високо оцінив роботу, проведену під координацією міністрів культури України Миколи Точицького та Польщі Ганни Врублевської, додавши, що сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.

Туск про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Україна та Польща домовилися про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Переговори вели міністерства культури двох країн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі X.

Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 10, 2025

Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації, — написав Туск.

Він додав, що вдячний міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю.