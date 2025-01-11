За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, протягом літа 2024 року російські окупанти примусово вивезли з окупованих територій на Херсонщині понад 3 тис українських дітей.

Що відомо про масштабне викрадення Росією дітей з окупованих територій на Херсонщині

Під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3 тис 310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах РФ, — зазначив Лубінець Поширити

За його словами, серед так званих заходів для дітей, які влаштовують загарбники країни-агресорки, оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі.

Омбудсмен підкреслив, що російські окупанти залучають викрадених українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.

Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни, — підкреслив Лубінець. Поширити

Що відомо про повернення викрадених Росією українських дітей

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей — 17-річного юнака та двох неповнолітніх хлопчиків.

Дмитро Лубінець розповів, що мати молодших хлопчиків через вторгнення Росії була змушена залишити Україну.

За словами омбудсмана, жінка була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька.

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.