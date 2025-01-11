Росія примусово вивезла з Херсонщини понад 3 тис дітей влітку 2024 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія примусово вивезла з Херсонщини понад 3 тис дітей влітку 2024 року

Дмитро Лубінець
Викрадення РФ українських дітей

За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, протягом літа 2024 року російські окупанти примусово вивезли з окупованих територій на Херсонщині понад 3 тис українських дітей. 

Головні тези:

  • Російські окупанти масово вивезли понад 3 тис українських дітей з Херсонщини влітку 2024 року.
  • Діти були депортовані під приводом програм з відпочинку до таборів у віддалених регіонах Росії.
  • Викрадені діти потрапляли до програм, спрямованих на насильницьку асиміляцію та мілітаризацію, з метою знищення їхньої національної ідентичності.
  • Омбудсмен зазначив, що ці дії РФ є частиною стратегії використання дітей у боротьбі проти України.

Що відомо про масштабне викрадення Росією дітей з окупованих територій на Херсонщині

Під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3 тис 310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах РФ, — зазначив Лубінець

За його словами, серед так званих заходів для дітей, які влаштовують загарбники країни-агресорки, оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі.

Омбудсмен підкреслив, що російські окупанти залучають викрадених українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.

Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни, — підкреслив Лубінець.

Що відомо про повернення викрадених Росією українських дітей

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей — 17-річного юнака та двох неповнолітніх хлопчиків.

Дмитро Лубінець розповів, що мати молодших хлопчиків через вторгнення Росії була змушена залишити Україну.

За словами омбудсмана, жінка була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька.

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

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