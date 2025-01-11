По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, в течение лета 2024 года российские кафиры принудительно вывезли с оккупированных территорий в Херсонской области более 3 тыс украинских детей.

Что известно о масштабном похищении Россией детей с оккупированных территорий в Херсонской области

Под маскировкой отдыха, оздоровительных и культурно-просветительских программ 3 тыс 310 детей перемещали в различные лагеря в отдаленных регионах РФ, — отметил Лубинец. Поделиться

По его словам, среди так называемых мероприятий для детей, которые устраивают захватчики страны-агрессора, оборонно-спортивное собрание в Вологде и "Университетские изменения", организованные в Туле.

Омбудсмен подчеркнул, что российские оккупанты привлекают похищенных украинских детей в экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования, а также в программы, способствующие насильственной ассимиляции и милитаризации.

Уверен, что эти действия являются частью целенаправленной стратегии РФ, направленной на уничтожение национальной идентичности украинских детей путем насаждения русской культуры, истории и языка и привлечение их в будущем в борьбу против своей родной страны, подчеркнул Лубинец. Поделиться

Что известно о возвращении похищенных Россией украинских детей

Из временно оккупированных регионов удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще троих детей — 17-летнего юношу и двух несовершеннолетних мальчиков.

Дмитрий Лубинец рассказал, что мать младших мальчиков из-за вторжения России была вынуждена покинуть Украину.

По словам омбудсмана, женщина была разведена со своими двумя маленькими сыновьями, которые оставались на временно оккупированной территории в Донецкой области у биологического отца.

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.