У регіонах Росії ховають масштаби українських атак.
Головні тези:
- Регіональна влада Росії відмовляється включати сирени під час ракетних чи дронових загроз.
- Українські атаки стали настільки частими, що російська влада приховує масштаби для збереження іміджу стабільності.
РФ приховує масштаби українських атак по своїх регіонах
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
У тимчасово окупованому Криму так звана "адміністрація" вирішила не реагувати на кожен проліт дрона. Кримський функціонер Олег Крючков пояснив це відверто: якби сигнал лунав щоразу, тривога не змовкала б по 22 години на добу.
У Ростові відмову від сирен виправдали практикою так званих “ЛНР” і “ДНР”, де нібито люди вибігають на вулицю під час оповіщень, що начебто подвоює ризик жертв.
У Ярославлі сказали прямо, що сирени не включають, аби уникнути паніки.
У Рязанській області пояснення звучить ще цинічніше: часті сирени просто перестануть сприймати як екстрений сигнал, тож їх краще взагалі не чіпати, зауважили в СЗРУ.
У підмосковних Котельниках влада відмовилася навіть розкривати жителям адреси укриттів. Цю інформацію, за словами чиновників, доведуть до людей лише “в період мобілізації і у воєнний час” — формулювання, яке саме по собі видає, наскільки далеко Кремль відсуває момент чесності з власним населенням.
Жителі Москви та Підмосковʼя масово скаржаться на відсутність будь-яких оповіщень і сирен повітряної тривоги. Офіційне пояснення влади звучить майже як цитата з підручника з пропаганди: масове оповіщення в неочевидній ситуації нібито здатне нашкодити сильніше за саму загрозу, бо провокує паніку й хаос.
Найбільш красномовним вийшов коментар голови Башкортостану Радія Хабирова. Він пояснив відмову від щоденних сирен зростанням споживання антидепресантів у Росії, фактично визнавши те, що Кремль роками намагається заперечувати: постійні атаки руйнують психологічний стан населення, і влада боїться не дронів, а реакції людей на правду про них.
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