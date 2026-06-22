РФ приховує масштаби українських атак по своїх регіонах

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Регіональна влада Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку. Формулювання різняться від регіону до регіону, але суть одна: атаки стали настільки частими, що чесне інформування про них зруйнувало б картину спокою, яку Кремль намагається підтримувати будь-якою ціною. Поширити

У тимчасово окупованому Криму так звана "адміністрація" вирішила не реагувати на кожен проліт дрона. Кримський функціонер Олег Крючков пояснив це відверто: якби сигнал лунав щоразу, тривога не змовкала б по 22 години на добу.

У Ростові відмову від сирен виправдали практикою так званих “ЛНР” і “ДНР”, де нібито люди вибігають на вулицю під час оповіщень, що начебто подвоює ризик жертв.

У Ярославлі сказали прямо, що сирени не включають, аби уникнути паніки.

У Краснодарі пішли іншим шляхом і розділили сигнали: “безпілотну небезпеку” там офіційно не прирівнюють до сигналів цивільної оборони, на відміну від повітряної тривоги. Поширити

У Рязанській області пояснення звучить ще цинічніше: часті сирени просто перестануть сприймати як екстрений сигнал, тож їх краще взагалі не чіпати, зауважили в СЗРУ.

У підмосковних Котельниках влада відмовилася навіть розкривати жителям адреси укриттів. Цю інформацію, за словами чиновників, доведуть до людей лише “в період мобілізації і у воєнний час” — формулювання, яке саме по собі видає, наскільки далеко Кремль відсуває момент чесності з власним населенням.

Жителі Москви та Підмосковʼя масово скаржаться на відсутність будь-яких оповіщень і сирен повітряної тривоги. Офіційне пояснення влади звучить майже як цитата з підручника з пропаганди: масове оповіщення в неочевидній ситуації нібито здатне нашкодити сильніше за саму загрозу, бо провокує паніку й хаос.

Найбільш красномовним вийшов коментар голови Башкортостану Радія Хабирова. Він пояснив відмову від щоденних сирен зростанням споживання антидепресантів у Росії, фактично визнавши те, що Кремль роками намагається заперечувати: постійні атаки руйнують психологічний стан населення, і влада боїться не дронів, а реакції людей на правду про них.