13 червня Генеральний штаб відзвітував про те, що минулої ночі українські сили успішно атакували важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження російських загарбників на різних локаціях.

Результати “бавовни” в Росії 13 червня

На російській Волгоградщині під удар українських воїнів потрапив цех підготовки та перекачування нафти.

Масштабна пожежа почалася в районі населеного пункту Котово — ураження цілі підтвердженно.

Як пояснюють в Генштабі ЗСУ, цей ворожий об'єкт займається підготовкою, транспортуванням та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ.

Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія. Поширити

Ба більше, вказано, що Сили оборони України успішно атакували пункти управління ворога на ТОТ Донбасу та Запоріжжя.

Також важливими цілями для ЗСУ стали пункти управління ворожими дронами на російський Брянщині, у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.