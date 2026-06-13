Сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Росії

Генштаб ЗСУ
Результати “бавовни” в Росії 13 червня

13 червня Генеральний штаб відзвітував про те, що минулої ночі українські сили успішно атакували важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження російських загарбників на різних локаціях.

Головні тези:

  • Уражено пункти управління противника на ТОТ.
  • Не змогда армія РФ вберегти і свої зосередження особового складу.

Результати “бавовни” в Росії 13 червня

На російській Волгоградщині під удар українських воїнів потрапив цех підготовки та перекачування нафти.

Масштабна пожежа почалася в районі населеного пункту Котово — ураження цілі підтвердженно.

Як пояснюють в Генштабі ЗСУ, цей ворожий об'єкт займається підготовкою, транспортуванням та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ.

Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

Ба більше, вказано, що Сили оборони України успішно атакували пункти управління ворога на ТОТ Донбасу та Запоріжжя.

Також важливими цілями для ЗСУ стали пункти управління ворожими дронами на російський Брянщині, у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області рф, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (рф), — повідомляє Генштаб ЗСУ.

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