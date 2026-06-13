Сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Росії

13 червня Генеральний штаб відзвітував про те, що минулої ночі українські сили успішно атакували важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження російських загарбників на різних локаціях.
Головні тези:
- Уражено пункти управління противника на ТОТ.
- Не змогда армія РФ вберегти і свої зосередження особового складу.
Результати “бавовни” в Росії 13 червня
На російській Волгоградщині під удар українських воїнів потрапив цех підготовки та перекачування нафти.
Масштабна пожежа почалася в районі населеного пункту Котово — ураження цілі підтвердженно.
Як пояснюють в Генштабі ЗСУ, цей ворожий об'єкт займається підготовкою, транспортуванням та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури РФ.
Ба більше, вказано, що Сили оборони України успішно атакували пункти управління ворога на ТОТ Донбасу та Запоріжжя.
Також важливими цілями для ЗСУ стали пункти управління ворожими дронами на російський Брянщині, у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.
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