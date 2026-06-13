Силы обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти в России

13 июня Генеральный штаб отчитался о том, что минувшей ночью украинские силы успешно атаковали важный объект нефтетранспортной инфраструктуры, пункты управления и районы сосредоточения российских захватчиков на разных локациях.
Главные тезисы
- Поражены пункты управления противника на ВОТ.
- Не смогла армия РФ уберечь и свои сосредоточения личного состава.
Результаты "бавовны" в России 13 июня
На российской Волгоградщине под удар украинских воинов попал цех подготовки и перекачки нефти.
Масштабный пожар начался в районе населенного пункта Котово — поражение цели подтверждено.
Как объясняют в Генштабе ВСУ, этот вражеский объект занимается подготовкой, транспортировкой и перекачкой нефти по магистральным трубопроводам в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортную инфраструктуру РФ.
Более того, указано, что Силы обороны Украины успешно атаковали пункты управления врага на вОТ Донбасса и Запорожья.
Также важными целями для ВСУ стали пункты управления вражескими дронами на российской Брянщине, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
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