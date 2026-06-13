Силы обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти в России

13 июня Генеральный штаб отчитался о том, что минувшей ночью украинские силы успешно атаковали важный объект нефтетранспортной инфраструктуры, пункты управления и районы сосредоточения российских захватчиков на разных локациях.

Результаты "бавовны" в России 13 июня

На российской Волгоградщине под удар украинских воинов попал цех подготовки и перекачки нефти.

Масштабный пожар начался в районе населенного пункта Котово — поражение цели подтверждено.

Как объясняют в Генштабе ВСУ, этот вражеский объект занимается подготовкой, транспортировкой и перекачкой нефти по магистральным трубопроводам в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортную инфраструктуру РФ.

В частности, собирает и готовит нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения (Волгоградская область) и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской и Республике Калмыкия. Поделиться

Более того, указано, что Силы обороны Украины успешно атаковали пункты управления врага на вОТ Донбасса и Запорожья.

Также важными целями для ВСУ стали пункты управления вражескими дронами на российской Брянщине, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.