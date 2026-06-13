Силы обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти в России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти в России

Генштаб ВСУ
Результаты "бавовны" в России 13 июня
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13 июня Генеральный штаб отчитался о том, что минувшей ночью украинские силы успешно атаковали важный объект нефтетранспортной инфраструктуры, пункты управления и районы сосредоточения российских захватчиков на разных локациях.

Главные тезисы

  • Поражены пункты управления противника на ВОТ.
  • Не смогла армия РФ уберечь и свои сосредоточения личного состава.

Результаты "бавовны" в России 13 июня

На российской Волгоградщине под удар украинских воинов попал цех подготовки и перекачки нефти.

Масштабный пожар начался в районе населенного пункта Котово — поражение цели подтверждено.

Как объясняют в Генштабе ВСУ, этот вражеский объект занимается подготовкой, транспортировкой и перекачкой нефти по магистральным трубопроводам в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортную инфраструктуру РФ.

В частности, собирает и готовит нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения (Волгоградская область) и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской и Республике Калмыкия.

Более того, указано, что Силы обороны Украины успешно атаковали пункты управления врага на вОТ Донбасса и Запорожья.

Также важными целями для ВСУ стали пункты управления вражескими дронами на российской Брянщине, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Среди прочего поражены районы сосредоточения личного состава противника в районах Соледара и Успеновки Донецкой области, Голубовки Харьковской области, Привольного Запорожской области, Колотиловки Белгородской области РФ, а также Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области (РФ), — сообщает Генштаб ВСУ.

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