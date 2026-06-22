РФ скрывает масштабы украинских атак по своим регионам

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Региональные власти России массово отказываются включать сирены во время сообщений о ракетной или дроновой опасности. Формулировки отличаются от региона к региону, но суть одна: атаки стали настолько частыми, что честное информирование о них разрушило бы картину покоя, которую Кремль пытается поддерживать любой ценой. Поделиться

Во временно оккупированном Крыму так называемая "администрация" решила не реагировать на каждый пролет дрона. Крымский функционер Олег Крючков объяснил это откровенно: если бы сигнал раздавался каждый раз, тревога не смолкала бы по 22 часа в сутки.

В Ростове отказ от сирен оправдали практикой так называемых ЛНР и ДНР, где якобы люди выбегают на улицу во время уведомлений, что якобы удваивает риск жертв.

В Ярославле сказали прямо, что сирены не включают во избежание паники.

В Краснодаре пошли по другому пути и разделили сигналы: "беспилотную опасность" там официально не приравнивают к сигналам гражданской обороны, в отличие от воздушной тревоги. Поделиться

В Рязанской области объяснение звучит еще более цинично: частые сирены просто перестанут воспринимать как экстренный сигнал, поэтому их лучше вообще не трогать, отметили в СЗРУ.

В подмосковных Котельниках власти отказались даже раскрывать жителям адреса укрытий. Эту информацию, по словам чиновников, доведут до людей только "в период мобилизации и в военное время" — формулировка, которая сама по себе выдает, насколько далеко Кремль отодвигает момент честности с собственным населением.

Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на отсутствие каких-либо уведомлений и сирен воздушной тревоги. Официальное объяснение власти звучит почти как цитата из учебника по пропаганде: массовое оповещение в неочевидной ситуации якобы способно навредить сильнее самой угрозы, потому что провоцирует панику и хаос.

Наиболее красноречивым получился комментарий главы Башкортостана Радия Хабирова. Он объяснил отказ от ежедневных сирен ростом потребления антидепрессантов в России, фактически признав, что Кремль годами пытается отрицать: постоянные атаки разрушают психологическое состояние населения, и власть боится не дронов, а реакции людей на правду о них.