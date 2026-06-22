Россия скрывает масштабы украинских атак по своей территории
Категория
Мир
Дата публикации

Россия скрывает масштабы украинских атак по своей территории

Служба внешней разведки Украины
Москва
Read in English
Читати українською

В регионах России хоронят масштабы украинских атак.

Главные тезисы

  • Региональные власти России скрывают масштабы украинских атак для сохранения имиджа стабильности и политического выживания.
  • Гражданам России не сообщают адреса укрытий даже в период потенциальных угроз, что вызывает беспокойство и недовольство населения.

РФ скрывает масштабы украинских атак по своим регионам

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Региональные власти России массово отказываются включать сирены во время сообщений о ракетной или дроновой опасности. Формулировки отличаются от региона к региону, но суть одна: атаки стали настолько частыми, что честное информирование о них разрушило бы картину покоя, которую Кремль пытается поддерживать любой ценой.

Во временно оккупированном Крыму так называемая "администрация" решила не реагировать на каждый пролет дрона. Крымский функционер Олег Крючков объяснил это откровенно: если бы сигнал раздавался каждый раз, тревога не смолкала бы по 22 часа в сутки.

В Ростове отказ от сирен оправдали практикой так называемых ЛНР и ДНР, где якобы люди выбегают на улицу во время уведомлений, что якобы удваивает риск жертв.

В Ярославле сказали прямо, что сирены не включают во избежание паники.

В Краснодаре пошли по другому пути и разделили сигналы: "беспилотную опасность" там официально не приравнивают к сигналам гражданской обороны, в отличие от воздушной тревоги.

В Рязанской области объяснение звучит еще более цинично: частые сирены просто перестанут воспринимать как экстренный сигнал, поэтому их лучше вообще не трогать, отметили в СЗРУ.

В подмосковных Котельниках власти отказались даже раскрывать жителям адреса укрытий. Эту информацию, по словам чиновников, доведут до людей только "в период мобилизации и в военное время" — формулировка, которая сама по себе выдает, насколько далеко Кремль отодвигает момент честности с собственным населением.

Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на отсутствие каких-либо уведомлений и сирен воздушной тревоги. Официальное объяснение власти звучит почти как цитата из учебника по пропаганде: массовое оповещение в неочевидной ситуации якобы способно навредить сильнее самой угрозы, потому что провоцирует панику и хаос.

Наиболее красноречивым получился комментарий главы Башкортостана Радия Хабирова. Он объяснил отказ от ежедневных сирен ростом потребления антидепрессантов в России, фактически признав, что Кремль годами пытается отрицать: постоянные атаки разрушают психологическое состояние населения, и власть боится не дронов, а реакции людей на правду о них.

В сущности, все эти объяснения сводятся к одному знаменателю: масштаб ударов по территории России уже настолько велик, что молчание сирен перестало быть вопросом логистики. Теперь это вопрос политического выживания режима, который годами строил образ войны, вроде бы не затрагивающий обычного россиянина.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Афипский НПЗ в России пылает после атаки дронов — видео
НПЗ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны поразили цех подготовки и перекачки нефти в России
Генштаб ВСУ
Результаты "бавовны" в России 13 июня
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Топливный кризис охватил более 50 регионов России
Топливный кризис в России — какие масштабы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?