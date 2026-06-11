Афипский НПЗ в России пылает после атаки дронов — видео

Краснодарский край РФ в ночь на 11 июня атаковали дроны, в результате чего был поражен Афипский НПЗ. На месте загорелся сильный пожар.

Новый "хлопок" на Афипском НПЗ: что известно

Несмотря на то, что в регионе дроновая опасность, паблики предполагают, что это был ракетный удар. На видео, снятом очевидцами, слышны звуки сирен и взрывы, после которых разгорелся пожар. Кроме сильной вспышки на кадрах заметны черные столбы дыма — вероятно, горели резервуары с нефтью.

Позже оперштаб сообщил, что в результате украинской атаки произошла вспышка на территории НПЗ в Афипском Краснодарском крае. Предварительно пострадавших нет.

Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ.

Обломки БПЛА также упали по трем адресам частного сектора, в результате загорелось хозяйственное сооружение, в одном доме взрывной волной выбило остекление, нарушена газовая магистраль, сообщили в оперштабе.

Отражение украинской атаки БПЛА продолжается. Поделиться

Следует отметить, что Афипский НПЗ дроны атакуют далеко не в первый раз. Согласно информации медиа, завод был поражен дронами и ракетами, в частности, в ноябре и декабре прошлого года, а также в марте 2026-го.

Афипский НПЗ — это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в поселке Афипский Краснодарского края, примерно в 20 км от Краснодара.

Предприятие входит в группу "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Завод перерабатывает около 6,25 млн. тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты.