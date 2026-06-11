Афіпський НПЗ в Росії палає після атаки дронів — відео

Краснодарський край РФ в ніч на 11 червня атакували дрони, в результаті чого було вражено Афіпський НПЗ. На місці спалахнула сильна пожежа.

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Попри те, що в регіоні дронова небезпека, пабліки припускають, що це був ракетний удар. На відео, знятому очевидцями, чути звуки сирен та вибухи, після яких розгорілась пожежа. Окрім сильного спалаху на кадрах помітно чорні стовпи диму — ймовірно, горіли резервуари з нафтою.

Пізніше оперштаб повідомив, що внаслідок української атаки сталося спалах на території НПЗ в Афіпському Краснодарського краю. Попередньо постраждалих немає.

Уламки безпілотників упали в селищі Афіпському. В результаті сталося загоряння на території НПЗ.

Уламки БПЛА також впали за трьома адресами приватного сектора, в результаті спалахнула господарська споруда, в одному будинку вибуховою хвилею вибило скління, порушено газову магістраль, повідомили в оперштабі.

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Слід зазначити, що Афіпський НПЗ дрони атакують далеко не вперше. Згідно з інфомацією медіа, завод був уражений дронами та ракетами, зокрема, у листопаді та грудні минулого року, а також у березні 2026-го.

Афіпський НПЗ — це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара.

Підприємство входить до групи "Сафмар" російського бізнесмена Михайла Гуцерієва. Завод переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.