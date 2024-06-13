Росія продала компанії з Китаю граніт під виглядом міді

Китайський державний конгломерат Wuchan Zhongda Group не отримав великої партії міді, купленої у Росії. Замість цього китайська фірма отримала граніт. Сума збитків становить близько 20 млн дол.

Китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів з РФ

Як зазначає агентство, наприкінці 2023 року згадана вище китайська компанія придбала у російської "Регіональної металургійної компанії" 2 тис. тонн рафінованої міді.

Товар мали доставити до КНР у травні, проте вантаж так і не дістався порту.

Натомість товар, ймовірно, опинився у Туреччині. Згідно з записами судноплавної компанії, яка обробляла вантаж, судно привезло не мідь, а набагато дешевший граніт.

Мідь на Лондонській біржі металів востаннє торгувалася за ціною 9821 дол за тонну. Тож партія, яку замовила китайська компанія, коштувала майже 20 млн дол.

Співробітники китайської компанії розпочали розслідування цього інциденту. Задля цього вони навіть прибули в Росію, однак не змогли знайти, де розташований потрібний їм плавильний завод.

Bloomberg також додає, що Росія є одним із найбільших постачальників міді у світі, а Китай – найбільшим споживачем.

Західні санкції, запроваджені щодо російських товарів після вторгнення РФ в Україну, розширили торгівлю між РФ та КНР. Китайські компанії користуються знижками та іншими вигідними умовами.

Агентство додає, що після інциденту зі згаданим вантажем міді, китайські фірми почали проводити внутрішні перевірки своїх контрактів із російськими фірмами.

Китай планував купівлю обладнання для глушіння дронів для РФ

Китайська торгова організація намагалася купити для окупантів обладнання, здатне заглушити дрони. Відповідне оголошення оприлюднила "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун".

Повідомлення з'явилося в китайській соцмережі WeChat 22 травня. Цікаво, що згодом воно зникло, а в організації заявили, що нібито покупці шукали "дитячі іграшки".

Організація уточнила, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові назви BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші подібні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв'язку".