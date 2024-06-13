Россия продала компании из Китая гранит под видом меди

Китайский государственный конгломерат Wuchan Zhongda Group не получил крупную партию меди, купленную у России. Вместо этого китайская фирма получила гранит. Сумма ущерба составляет около 20 млн дол.

Китайские фирмы начали проводить внутренние проверки своих контрактов с РФ

Как отмечает агентство, в конце 2023 упомянутая выше китайская компания приобрела у российской "Региональной металлургической компании" 2 тыс. тонн рафинированной меди.

Товар должен был доставить в КНР в мае, однако груз так и не добрался до порта.

Товар, вероятно, оказался в Турции. Согласно записям судоходной компании, обрабатывавшей груз, судно привезло не медь, а гораздо более дешевый гранит.

Медь на Лондонской бирже металлов последний раз торговалась по цене 9821 долл. за тонну. Партия, которую заказала китайская компания, стоила почти 20 млн дол.

Сотрудники китайской компании приступили к расследованию этого инцидента. Для этого они даже прибыли в Россию, однако не смогли найти, где находится нужный им плавильный завод.

Bloomberg также добавляет, что Россия является одним из крупнейших поставщиков меди в мире, а Китай крупнейшим потребителем.

Западные санкции, введенные в отношении российских товаров после вторжения РФ в Украину, расширили торговлю между РФ и КНР. Китайские компании пользуются скидками и прочими выгодными условиями.

Агентство добавляет, что после инцидента с упомянутым грузом меди китайские фирмы начали проводить внутренние проверки своих контрактов с российскими фирмами.

Китай планировал покупку оборудования для глушения дронов для РФ

Китайская торговая организация пыталась купить для окупантов оборудование, способное заглушить дроны. Соответствующее объявление обнародовала Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун.

Сообщение появилось в китайской соцсети WeChat 22 мая. Интересно, что впоследствии оно исчезло, а в организации заявили, что якобы покупатели искали "детские игрушки".

Организация уточнила, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".