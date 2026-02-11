РФ продовжує модернізацію КАБів — авіабомби летять до 200 км
РФ продовжує модернізацію КАБів — авіабомби летять до 200 км

КАБ
Джерело:  Cергій FLASH

Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ та можуть летіти до 200 кілометрів.

Головні тези:

  • Російська армія розробила нову модифікацію керованих авіаційних бомб, здатних летіти до 200 км.
  • Керовані авіабомби типу УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500 з реактивним двигуном, що може планувати на відстань до 150 км.

Росія створила нову модифікацію КАБ: у чому її небезпека

Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Російські КАБи, як і раніше, є нашою проблемою. Занадто багато бомб у них і занадто великі руйнування вони несуть. Звичайно, противник це розуміє та постійно їх вдосконалює.

За його словами, нові версії КАБ УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів, а без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 км.

Підкреслю, що нічого технологічно нового тут немає. Але ось вивчити їхню нову систему захисту від РЕБ, яку вони рекламують, хотілося б.

24 жовтня 2025 hjre окупанти вперше застосували модифіковані реактивні керовані авіабомби типу УМПБ-5 на території Одеської області. Більшість бомб вдалося збити. А до цього, 18 жовтня РФ вперше за час війни вдарила реактивним КАБом по Лозовій Харківської області.

