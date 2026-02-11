РФ продовжує модернізацію КАБів — авіабомби летять до 200 км

Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ та можуть летіти до 200 кілометрів.
Головні тези:
- Російська армія розробила нову модифікацію керованих авіаційних бомб, здатних летіти до 200 км.
- Керовані авіабомби типу УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500 з реактивним двигуном, що може планувати на відстань до 150 км.
Росія створила нову модифікацію КАБ: у чому її небезпека
Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Російські КАБи, як і раніше, є нашою проблемою. Занадто багато бомб у них і занадто великі руйнування вони несуть. Звичайно, противник це розуміє та постійно їх вдосконалює.
За його словами, нові версії КАБ УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів, а без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 км.
24 жовтня 2025 hjre окупанти вперше застосували модифіковані реактивні керовані авіабомби типу УМПБ-5 на території Одеської області. Більшість бомб вдалося збити. А до цього, 18 жовтня РФ вперше за час війни вдарила реактивним КАБом по Лозовій Харківської області.
