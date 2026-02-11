РФ продовжує модернізацію КАБів — авіабомби летять до 200 км

Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ та можуть летіти до 200 кілометрів.

Росія створила нову модифікацію КАБ: у чому її небезпека

Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Російські КАБи, як і раніше, є нашою проблемою. Занадто багато бомб у них і занадто великі руйнування вони несуть. Звичайно, противник це розуміє та постійно їх вдосконалює.

За його словами, нові версії КАБ УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів, а без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 км.

Підкреслю, що нічого технологічно нового тут немає. Але ось вивчити їхню нову систему захисту від РЕБ, яку вони рекламують, хотілося б. Поширити

24 жовтня 2025 hjre окупанти вперше застосували модифіковані реактивні керовані авіабомби типу УМПБ-5 на території Одеської області. Більшість бомб вдалося збити. А до цього, 18 жовтня РФ вперше за час війни вдарила реактивним КАБом по Лозовій Харківської області.