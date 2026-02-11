Россия продолжает модернизацию КАБов — авиабомбы летят до 200 км

Россияне создали новую модификацию управляемых авиационных бомб, которые якобы не боятся средств РЭБ и могут лететь до 200 километров.

Россия создала новую модификацию КАБ: в чем ее опасность

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Российские КАБы по-прежнему являются нашей проблемой. Слишком много бомб у них и слишком велики разрушения они несут. Конечно, противник это понимает и постоянно совершенствует их.

По его словам, новые версии КАБ УМПБ-5 созданы на основе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем способна лететь до 200 км, а без двигателя управляемая бомба может планировать на расстояние до 150 км.

Подчеркну, что ничего технологически нового здесь нет. Но вот изучить их новенькую систему защиты от РЭБ, которую они рекламируют, хотелось бы. Поделиться

24 октября 2025 года hjre оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.