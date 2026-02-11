Россия продолжает модернизацию КАБов — авиабомбы летят до 200 км
Категория
Технологии
Дата публикации

Россия продолжает модернизацию КАБов — авиабомбы летят до 200 км

КАБ
Читати українською
Источник:  Cергей FLASH

Россияне создали новую модификацию управляемых авиационных бомб, которые якобы не боятся средств РЭБ и могут лететь до 200 километров.

Главные тезисы

  • Российская армия разработала новую модификацию управляемых авиационных бомб УМПБ-5, способных лететь до 200 км.
  • Эти авиационные бомбы оснащены реактивным двигателем, что позволяет им планировать на расстояние до 150 км.

Россия создала новую модификацию КАБ: в чем ее опасность

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Российские КАБы по-прежнему являются нашей проблемой. Слишком много бомб у них и слишком велики разрушения они несут. Конечно, противник это понимает и постоянно совершенствует их.

По его словам, новые версии КАБ УМПБ-5 созданы на основе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем способна лететь до 200 км, а без двигателя управляемая бомба может планировать на расстояние до 150 км.

Подчеркну, что ничего технологически нового здесь нет. Но вот изучить их новенькую систему защиты от РЭБ, которую они рекламируют, хотелось бы.

24 октября 2025 года hjre оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Противодействие российским КАБам. У НАТО разработали инновационное оружие для Украины
НАТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КАБами Харьков — 9 пострадавших
Игорь Терехов
Последствия атаки РФ на Харьков - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила КАБами Харьков — есть жертвы
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?