Россияне создали новую модификацию управляемых авиационных бомб, которые якобы не боятся средств РЭБ и могут лететь до 200 километров.
Главные тезисы
- Российская армия разработала новую модификацию управляемых авиационных бомб УМПБ-5, способных лететь до 200 км.
- Эти авиационные бомбы оснащены реактивным двигателем, что позволяет им планировать на расстояние до 150 км.
Россия создала новую модификацию КАБ: в чем ее опасность
Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Российские КАБы по-прежнему являются нашей проблемой. Слишком много бомб у них и слишком велики разрушения они несут. Конечно, противник это понимает и постоянно совершенствует их.
По его словам, новые версии КАБ УМПБ-5 созданы на основе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем способна лететь до 200 км, а без двигателя управляемая бомба может планировать на расстояние до 150 км.
24 октября 2025 года hjre оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.
