Росія продовжує облаштування ракетної логістики в Криму — Гуменюк

Попри знищення ЗСУ чергового російського корабля, ракетна небезпека з Чорного моря нікуди не поділася. Армія РФ переорієнтовує свою логістику й інфраструктуру в Криму, переміщуючи майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному напрямку.
Ракетна небезпека з Чорного моря нікуди не поділася — Гуменюк
Подальша небезпека від російських ракет з тимчасово окупованого Криму продовжується.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
Гуменюк нагадада про те, що росіяни вже мають певні складнощі з використанням цього потенціалу.
Тим не менше, ворог досить підступний і не полишає спроб, про що й свідчить якраз крайній маршрут «Цезаря Кунікова». Ворог не полишає спроб переміщувати своє майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному порядку. Це говорить про те, що вони продовжують облаштовувати свою логістику й інфраструктуру, намагаються облаштувати так, щоб переспорядження «Калібрів» і обслуговування ракетних установок відбувалося в тому пункті базування, де вони зараз і знаходяться.
Вона відзначила, що ракетна небезпека залишається, російський фрегат-ракетоносій «Адмірал Макаров» продовжує нести бойове чергування та спроможний завдавати ударів.
Армія РФ активно готується до нового ракетного удару по Україні
За короткий термін можлива нова ракетно-дронова атака Росії по всій Україні.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку.
За її словами, спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран — Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.
За словами Гуменюк, сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості «Шахедів».
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