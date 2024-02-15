Росія продовжує облаштування ракетної логістики в Криму — Гуменюк

Попри знищення ЗСУ чергового російського корабля, ракетна небезпека з Чорного моря нікуди не поділася. Армія РФ переорієнтовує свою логістику й інфраструктуру в Криму, переміщуючи майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному напрямку.

Ракетна небезпека з Чорного моря нікуди не поділася — Гуменюк

Подальша небезпека від російських ракет з тимчасово окупованого Криму продовжується.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Штормить» російських окупантів сильно і буде далі «штормити», затискати, і життя нормального вже не буде. Вони це вже усвідомили. Вони все ж таки в Чорному морі є, хоча і затиснуті у південно-східній частині, але все ж таки вони там перебувають і сьогодні ще раз нагадали про те, що і «Калібри» в них є, і випустити вони їх можуть по територіях України. Це означає, що ракетна небезпека з моря нікуди не поділася, вона залишається. Наталя Гуменюк Керівник пресцентру ОК “Південь”

Гуменюк нагадада про те, що росіяни вже мають певні складнощі з використанням цього потенціалу.

Тим не менше, ворог досить підступний і не полишає спроб, про що й свідчить якраз крайній маршрут «Цезаря Кунікова». Ворог не полишає спроб переміщувати своє майно з Новоросійська в Севастополь і в зворотному порядку. Це говорить про те, що вони продовжують облаштовувати свою логістику й інфраструктуру, намагаються облаштувати так, щоб переспорядження «Калібрів» і обслуговування ракетних установок відбувалося в тому пункті базування, де вони зараз і знаходяться.

Вона відзначила, що ракетна небезпека залишається, російський фрегат-ракетоносій «Адмірал Макаров» продовжує нести бойове чергування та спроможний завдавати ударів.

Не тільки масована ракетна атака ворога несе небезпеку, точкові ракетні удари ворог також практикує. Поширити

Армія РФ активно готується до нового ракетного удару по Україні

За короткий термін можлива нова ракетно-дронова атака Росії по всій Україні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку.

За її словами, спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран — Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.

За словами Гуменюк, сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості «Шахедів».