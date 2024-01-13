Росія вивела у Чорне море 13 військових кораблів — ЗСУ

На даний момент Російська Федерація збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі. Всього їх 13, включно з ракетоносієм.

РФ вивела у Чорне море ракетоносій

Росія збільшила кількість військових кораблей у Чорному морі до 13 одиниць. Серед них є ракетоносій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

Незважаючи на шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій, – йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому підкреслюється, що фрегат "адмірал Макаров", споряджений до 8 "Калібрів", виведений на бойове чергування.

Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові, – закликали в Силах оборони. Поширити

Масштабний обстріл України 13 січня

Зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів.

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, 0 5:32 ранку окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зокрема, з літаків Ту-95МС було випущено крилаті ракети по Україні.

Після цього у Повітряних силах повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.

Окрім цього відбувся зліт ще кількох ворожих винищувачів МіГ-31К, які випустили по Україні аеробалістичні ракети “Кинджал”.

“Кинджали” було випущено у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу.

Крилаті ракети рухались у напрямку західних областей України.

Також були пуски ракет Х-31П у напрямку Бериславського району на Херсонщині.

Загалом, за даними моніторингових груп, цієї ночі росіяни застосували 6 літаків Ту-95МС, 6 літаків Ту-22М3, 5 бортів МіГ-31К, літаки Су-34/Су-35 та запускали балістику з Криму.

Як зазначають військові, в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.