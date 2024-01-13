Россия вывела в Черное море 13 военных кораблей — ВСУ

В настоящее время Российская Федерация увеличила количество военных кораблей в Черном море. Всего их 13, включая ракетоноситель.

РФ вывела в Черное море ракетоноситель

Россия увеличила количество военных кораблей в Черном море до 13 единиц. Среди них есть ракетоноситель.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Несмотря на шторм, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом подчеркивается, что фрегат "адмирал Макаров", снаряженный до 8 "Калибров", выведен на боевое дежурство.

Внимательно следите за сигналами воздушных тревог. Не поддавайтесь панике, а будьте готовы, – призывали в Силах обороны. Поделиться

Масштабный обстрел Украины 13 января

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов.

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, 05:32 утра оккупанты осуществили пуски ракет по стратегической авиации из района Каспийского моря.

В частности, из самолетов Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты по Украине.

После этого в Воздушных силах сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.

Кроме этого произошел взлет еще нескольких вражеских истребителей МиГ-31К, выпустивших по Украине аэробалистические ракеты "Кинжал".

Кинжалы были выпущены в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога.

Крылатые ракеты двигались в направлении западных областей Украины.

Также были пуски ракет Х-31П в направлении Бериславского района Херсонской области.

В целом, по данным мониторинговых групп, в эту ночь россияне применили 6 самолетов Ту-95МС, 6 самолетов Ту-22М3, 5 бортов МиГ-31К, самолеты Су-34/Су-35 и запускали баллистику из Крыма.

Как отмечают военные, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.