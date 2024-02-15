Россия продолжает обустройство ракетной логистики в Крыму — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Россия продолжает обустройство ракетной логистики в Крыму — Гуменюк

Ракета
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Несмотря на уничтожение ВСУ очередного российского корабля, ракетная опасность с Черного моря никуда не делась. Армия РФ переориентирует свою логистику и инфраструктуру в Крыму, перемещая имущество из Новороссийска в Севастополь и обратно.

Ракетная опасность с Черного моря никуда не делась – Гуменюк

Дальнейшая опасность от российских ракет из временно оккупированного Крыма продолжается.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Штормит» российских оккупантов сильно и будет дальше «штормить», зажимать, и жизнь нормальной уже не будет. Они это уже осознали. Они все же в Черном море есть, хоть и зажаты в юго-восточной части, но все же там находятся и сегодня еще раз напомнили о том, что и «Калибры» у них есть, и выпустить их могут по территориям Украины . Это означает, что ракетная опасность из моря никуда не делась, она остается.

Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк

Руководитель пресс-центра ОК "Юг"

Гуменюк напомнит о том, что у россиян уже есть определенные сложности с использованием этого потенциала.

Тем не менее, враг достаточно коварен и не оставляет попыток, о чем и свидетельствует крайний маршрут «Цезаря Куникова». Враг не оставляет попыток перемещать свое имущество из Новороссийска в Севастополь и обратно. Это говорит о том, что они продолжают обустраивать свою логистику и инфраструктуру, пытаются обустроить так, чтобы переснаряжение "Калибров" и обслуживание ракетных установок происходило в том пункте базирования, где они сейчас и находятся.

Она отметила, что ракетная опасность остается, российский фрегат-ракетоноситель «Адмирал Макаров» продолжает нести боевое дежурство и способен наносить удары.

Не только массированная ракетная атака врага представляет опасность, точечные ракетные удары враг также практикует.

Армия РФ активно готовится к новому ракетному удару по Украине – Гуменюк

За короткий срок возможна новая ракетно-дроновая атака России по всей Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятно, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку.

По ее словам, наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшей рейс по маршруту Тегеран — Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.

По словам Гуменюк, сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества «Шахедов».

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