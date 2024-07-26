Росія продовжує поширювати антиукраїнську пропаганду в Раді Безпеки ООН

Країна-агресорка Росія наразі головує у Раді Безпеки ООН, тож дипломати РФ вводять увесь світ в оману наративами антиукраїнської пропаганди.

Небензя бреше про Україну на засіданнях Ради Безпеки ООН

Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує наклепи на Україну російських дипломатів з трибуни ООН.

ru-пропаганда продовжує використовувати своє головування в Раді Безпеки ООН для просування власних пропагандистських наративів щодо України. Поширити

На засіданні 25 липня, яке рф сама скликала через нібито «проблему постачання зброї Україні», дипломати країни-агресорки видали лише чергову порцію пропаганди.

РосЗМІ транслюють брехню Небензі

Так, постійний представник РФ в ООН Василь Небензя повторив кілька пропагандистських кліше:

«Захід грабує Україну колоніальними схемами».

«Корупція в Україні досягла небачених масштабів».

«Володимир Зеленський втратив легітимність».

«В Українській формулі миру немає ніякого сенсу» тощо.

Всі ці наративи побудовані на брехні та маніпуляціях, про що неодноразово писав Центр.

Останнє засідання Радбезу ООН вкотре засвідчило, що Росія використовує високу трибуну міжнародної організації та власних дипломатів виключно як інструмент пропаганди та насправді не налаштована на будь-який конструктивний діалог.

Росія забрехалася про удар по Охматдиту

Версія удару по київській дитячій лікарні Охматдит 8 липня, озвучена 17 липня міністром закордонних справ РФ, одіозним Сергієм Лавровим, не співпадає з версією представника Росії в ООН Василя Небензі.

Про цинічну російську брехню заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця у соцмережі X.

Ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу я радив Нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві та звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ. Поширити

Український дипломат нагадав, що 9 липня на засіданні Радбезу ООН Небензя заявив.

На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам.

Потім Кислиця процитував заяву Лаврова, яку розповсюдили російські пропагандистські ресурси в інтернеті. “Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", — сказав Лавров.