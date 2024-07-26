Россия продолжает распространять антиукраинскую пропаганду в Совете Безопасности ООН

Страна-агрессор Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, поэтому дипломаты РФ вводят весь мир в заблуждение нарративами антиукраинской пропаганды.

Небензя лжет об Украине на заседаниях Совета Безопасности ООН

Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает клевету на Украину российских дипломатов с трибуны ООН.

ru-пропаганда продолжает использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН для продвижения собственных пропагандистских нарративов в отношении Украины. Поделиться

На заседании 25 июля, которое Россия сама созвала из-за якобы «проблемы поставки оружия Украине», дипломаты страны-агрессора выдали лишь очередную порцию пропаганды.

РосСМИ транслируют ложь Небензи

Так, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя повторил несколько пропагандистских клише:

«Запад грабит Украину колониальными схемами».

«Коррупция в Украине достигла невиданных масштабов».

«Владимир Зеленский утратил легитимность».

«В Украинской формуле мира нет никакого смысла».

Все эти нарративы построены на лжи и манипуляциях, о чем не раз писал Центр.

Последнее заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что Россия использует высокую трибуну международной организации и собственных дипломатов исключительно как инструмент пропаганды и на самом деле не настроена на какой-либо конструктивный диалог.

Россия завралась об ударе по Охматдету

Версия удара по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, озвученная 17 июля министром иностранных дел РФ, одиозным Сергеем Лавровым, не совпадает с версией представителя России в ООН Василия Небензи.

О циничной российской лжи заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в соцсети X.

Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небенге чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои вранья в НЙ. Поделиться

Украинский дипломат напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил.

На размещенных украинскими пользователями интернет видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам.

Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, распространенное российскими пропагандистскими ресурсами в интернете. «Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — сказал Лавров.