Россия продолжает распространять антиукраинскую пропаганду в Совете Безопасности ООН

Страна-агрессор Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, поэтому дипломаты РФ вводят весь мир в заблуждение нарративами антиукраинской пропаганды.
Главные тезисы
- Россия продолжает использовать свое председательство в Совбезе ООН для продвижения антиукраинской пропаганды и лжи.
- Российские дипломаты, включая Василия Небензю, распространяют клевету и манипуляции о ситуации в Украине на международном уровне.
- Украинские дипломаты активно опровергают ложные утверждения и доказывают несправедливость действий РФ в Совете Безопасности ООН.
- Россия не настроена на конструктивный диалог в Совбезе ООН, а использует его как инструмент пропаганды и манипуляций.
- Украинский дипломат Сергей Кислица обвиняет Россию в циничной лжи и предоставляет доказательства фальсификаций, сделанных российскими представителями.
Небензя лжет об Украине на заседаниях Совета Безопасности ООН
Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает клевету на Украину российских дипломатов с трибуны ООН.
На заседании 25 июля, которое Россия сама созвала из-за якобы «проблемы поставки оружия Украине», дипломаты страны-агрессора выдали лишь очередную порцию пропаганды.
Так, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя повторил несколько пропагандистских клише:
«Запад грабит Украину колониальными схемами».
«Коррупция в Украине достигла невиданных масштабов».
«Владимир Зеленский утратил легитимность».
«В Украинской формуле мира нет никакого смысла».
Все эти нарративы построены на лжи и манипуляциях, о чем не раз писал Центр.
Последнее заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что Россия использует высокую трибуну международной организации и собственных дипломатов исключительно как инструмент пропаганды и на самом деле не настроена на какой-либо конструктивный диалог.
Россия завралась об ударе по Охматдету
Версия удара по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, озвученная 17 июля министром иностранных дел РФ, одиозным Сергеем Лавровым, не совпадает с версией представителя России в ООН Василия Небензи.
О циничной российской лжи заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в соцсети X.
Украинский дипломат напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил.
На размещенных украинскими пользователями интернет видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам.
Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, распространенное российскими пропагандистскими ресурсами в интернете. «Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — сказал Лавров.
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