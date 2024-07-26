Россия продолжает распространять антиукраинскую пропаганду в Совете Безопасности ООН
Категория
Мир
Дата публикации

Россия продолжает распространять антиукраинскую пропаганду в Совете Безопасности ООН

ЦПД
Небензя
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Страна-агрессор Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, поэтому дипломаты РФ вводят весь мир в заблуждение нарративами антиукраинской пропаганды.

Главные тезисы

  • Россия продолжает использовать свое председательство в Совбезе ООН для продвижения антиукраинской пропаганды и лжи.
  • Российские дипломаты, включая Василия Небензю, распространяют клевету и манипуляции о ситуации в Украине на международном уровне.
  • Украинские дипломаты активно опровергают ложные утверждения и доказывают несправедливость действий РФ в Совете Безопасности ООН.
  • Россия не настроена на конструктивный диалог в Совбезе ООН, а использует его как инструмент пропаганды и манипуляций.
  • Украинский дипломат Сергей Кислица обвиняет Россию в циничной лжи и предоставляет доказательства фальсификаций, сделанных российскими представителями.

Небензя лжет об Украине на заседаниях Совета Безопасности ООН

Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает клевету на Украину российских дипломатов с трибуны ООН.

ru-пропаганда продолжает использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН для продвижения собственных пропагандистских нарративов в отношении Украины.

На заседании 25 июля, которое Россия сама созвала из-за якобы «проблемы поставки оружия Украине», дипломаты страны-агрессора выдали лишь очередную порцию пропаганды.

РосСМИ транслируют ложь Небензи

Так, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя повторил несколько пропагандистских клише:

  • «Запад грабит Украину колониальными схемами».

  • «Коррупция в Украине достигла невиданных масштабов».

  • «Владимир Зеленский утратил легитимность».

  • «В Украинской формуле мира нет никакого смысла».

Все эти нарративы построены на лжи и манипуляциях, о чем не раз писал Центр.

Последнее заседание Совбеза ООН в очередной раз показало, что Россия использует высокую трибуну международной организации и собственных дипломатов исключительно как инструмент пропаганды и на самом деле не настроена на какой-либо конструктивный диалог.

Россия завралась об ударе по Охматдету

Версия удара по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, озвученная 17 июля министром иностранных дел РФ, одиозным Сергеем Лавровым, не совпадает с версией представителя России в ООН Василия Небензи.

О циничной российской лжи заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в соцсети X.

Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небенге чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои вранья в НЙ.

Украинский дипломат напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил.

На размещенных украинскими пользователями интернет видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам.

Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, распространенное российскими пропагандистскими ресурсами в интернете. «Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", — сказал Лавров.

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