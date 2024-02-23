Росія продовжує заробляти на продажу палива ЄС — аналітики

Згідно з аналізом організації Global Witness у 2023 році ЄС закупив близько 35 млн барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Російське паливо поступає до ЄС

Попри санкції на російську нафту країна-агресорка у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі палива Європейським союзом.

Про це повідомляє Politico.

У 2023 році ЄС закупив близько 35 млн барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Ці закупівлі стали можливими завдяки великій і вже відомій лазівці: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях.

Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через такі країни, як Індія та Туреччина.

Зазначається, що сума в 1 млрд євро еквівалентна вартості близько 60 тис іранських дронів Shahed, які Росія використовує для атак по українських містах.

Санкції проти Росії

21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії. 22 лютого посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначала, що Європейський союз 23 лютого прийме 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.

А вже 23 лютого Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії.

Ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету санкцій проти РФ. Обмеження хотіли затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, що, власне, і сталося.

Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.