Россия продолжает зарабатывать на продаже топлива ЕС — аналитики
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия продолжает зарабатывать на продаже топлива ЕС — аналитики

Дизтопливо
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Источник:  Politico

Согласно анализу организации Global Witness в 2023 году ЕС закупил около 35 млн баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое, по меньшей мере, частично происходит из России.

Российское топливо поступает в ЕС

Несмотря на санкции на российскую нефть, страна-агрессорка в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки топлива Европейским союзом.

Об этом сообщает Politico .

В 2023 году ЕС закупил около 35 млн баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое, по меньшей мере, частично происходит из России.

Эти закупки стали возможны благодаря большой и уже известной лазейке: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать российскую нефть, если она сначала перерабатывается на топливо в других местах.

Результатом является постоянный поток российского топлива в ЕС через такие страны, как Индия и Турция.

Отмечается, что сумма в 1 млрд евро эквивалентна стоимости около 60 тыс иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак по украинским городам.

Санкции против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.

А уже 23 февраля Европейский союз принял 13 пакет санкций против России.

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета санкций против РФ. Ограничения хотели утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, что, собственно, и произошло.

Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Министерство финансов США .

Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных с момента полномасштабного вторжения России в Украину, — говорится в заявлении.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

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