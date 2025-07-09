Росія програла Україні та Нідерландам у ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини оголосив своє фінальне рішення у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17. ЄСПЛ офіційно визнав країну-агресорку РФ винною.
Головні тези:
- Суд визнав Росію винною в численних порушеннях.
- Офіційна Москва на це рішення поки не відреагувала.
Що відомо про нову серйозну поразку Росії
Що важливо розуміти, мовиться про справу, в якій об’єднані одразу 4 міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:
Україна проти Росії (№ 8019/16) — порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;
Україна проти Росії (№ 43800/14) — викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;
Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) — обставини та наслідки збиття рейсу MH17;
Україна проти Росії (№ 11055/22) — грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Суд визнав Російську Федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.
ЄСПЛ дійшов висновку, що рейс MH17 над Донецькою областю збили з російського ЗРК "Бук", і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.
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