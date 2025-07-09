Россия проиграла Украине и Нидерландам в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека объявил свое финальное решение по крупному межгосударственному делу, объединяющему жалобы Украины и Нидерландов против России по поводу многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по сбитию рейса MH17. ЕСПЧ официально признал страну-агрессорку РФ виновной.

Что известно о новом серьезном поражении России

Что важно понимать, речь идет о деле, в котором объединены сразу 4 межгосударственных жалобы против России в ЕСПЧ со стороны Украины и Нидерландов:

Украина против России (№ 8019/16) — нарушение во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, сбитие MH17, пытки, принудительный труд и другое;

Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) — обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) — грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд признал Российскую Федерацию виновной в многочисленных нарушениях прав человека, происходивших на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 г., и их массовый и системный характер.