Кто самовольно остановил помощь США для Украины — данные инсайдеров

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет не уведомлял американского лидера Дональда Трампа и его команду о своем решении остановить поставки оружия Украине до того, как это произошло.

Хегсет в очередной раз самостоятельно заблокировал помощь для Украины

Об этом удалось узнать CNN от своих 5 анонимных источников в окружении главы Пентагона.

Они утверждают, что Пит Хегсет принял единоличное решение, даже не посоветовавшись по этому поводу с Белым домом.

По словам инсайдеров, спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог, а также шеф американской дипломатии Марко Рубио тоже ничего не знали.

Более того, они впервые услышали о сложившейся ситуации не от самого Пита Хегсета, а от журналистов.

Издание обращает внимание на то, что это уже второй случай за год, когда глава Минобороны США самовольно принимал решение о оружии для Украины, которое впоследствии озадачивало других чиновников из сферы нацбезопасности.