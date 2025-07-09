Кто самовольно остановил помощь США для Украины — данные инсайдеров
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Кто самовольно остановил помощь США для Украины — данные инсайдеров

Хегсет в очередной раз самостоятельно заблокировал помощь для Украины
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Источник:  CNN

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет не уведомлял американского лидера Дональда Трампа и его команду о своем решении остановить поставки оружия Украине до того, как это произошло.

Главные тезисы

  • Инсайдеры указывают, что решение было принято без консультации с Белым домом.
  • Многих американских чиновников оно просто шокировало.

Хегсет в очередной раз самостоятельно заблокировал помощь для Украины

Об этом удалось узнать CNN от своих 5 анонимных источников в окружении главы Пентагона.

Они утверждают, что Пит Хегсет принял единоличное решение, даже не посоветовавшись по этому поводу с Белым домом.

По словам инсайдеров, спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог, а также шеф американской дипломатии Марко Рубио тоже ничего не знали.

Более того, они впервые услышали о сложившейся ситуации не от самого Пита Хегсета, а от журналистов.

Издание обращает внимание на то, что это уже второй случай за год, когда глава Минобороны США самовольно принимал решение о оружии для Украины, которое впоследствии озадачивало других чиновников из сферы нацбезопасности.

Что важно понимать, это впервые произошло в феврале 2025 года. Тогда решение Пита Хегсета было оперативно отменено Белым домом.

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