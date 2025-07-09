Хто самовільно зупинив допомогу США для України — дані інсайдерів

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет не повідомляв американського лідера Дональда Трампа та його команду про своє рішення зупинити постачання зброї Україні до того, як це сталося.

Гегсет вкотре самостійно заблокував допомогу для України

Про це вдалося дізнатися CNN від своїх 5 анонімних джерел в оточенні глави Пентагона.

Вони стверджують, що Піт Гегсет ухвалив одноосібне рішення, навіть не порадившись з цього приводу з Білим домом.

За словами інсайдерів, спецпредставник президента США з питань Росії і України Кіт Келлог, а також шеф американської дипломатії Марко Рубіо також нічого не знали.

Ба більше, вони вперше почули про ситуацію, що склалася, не від самого Піта Гегсета, а від журналістів.

Видання звертає увагу на те, що це вже другий випадок за рік, коли очільник Міноборони США самовільно приймав рішення щодо зброї для України, яке згодом спантеличувало інших посадовців зі сфери нацбезпеки