Росія проводить масовану кампанію дестабілізації в Європі — яка ціль
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія проводить масовану кампанію дестабілізації в Європі — яка ціль

диверсанти
Джерело:  AP News

За останній час Росія здійснила щонайменше 145 інцидентів, які, на думку західних офіційних осіб, є частиною кампанії з дестабілізації в Європі, організованої Росією.

Головні тези:

  • Росія здійснила щонайменше 145 інцидентів у Європі, вважаючи це частиною кампанії з дестабілізації.
  • Гібридна війна Москви спрямована на виснаження ресурсів та позбавлення підтримки для України від західних країн.
  • Акції саботажу майже нічого не коштують Росії, але забирають ресурси європейських служб безпеки.

Росія хоче диверсіями виснажити ресурси Європи

Західні чиновники, з якими поспілкувалось АР, і які говорили на умовах анонімності, заявляють, що кампанія, яка ведеться з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, має на меті позбавити Київ підтримки, створити розбіжності між європейцями та виявити слабкі місця в системі безпеки континенту.

Наразі в цій гібридній війні більшість відомих актів саботажу призвели до мінімальних збитків.

Але, за словами офіційних осіб, кожен акт — від вандалізму пам'ятників до кібератак і пожеж на складах — виснажує цінні ресурси систем безпеки. Глава однієї з великих європейських розвідувальних служб заявив, що розслідування російського втручання забирає стільки ж часу, скільки і розслідування терористичних актів.

Хоча ця кампанія є важким тягарем для європейських служб безпеки, вона майже нічого не коштує Росії, додають співрозмовники.

Це тому, що Москва проводить транскордонні операції, які вимагають від європейських країн широкої співпраці в розслідуваннях, при цьому часто використовуючи людей із кримінальним минулим як дешевих виконавців замовлень російських спецслужб. Навіть змови, які були зірвані, є перемогою для Москви, оскільки вони перевіряють оборону країни і витрачають її ресурси.

Протягом року AP поспілкувалася з понад 40 європейськими та НАТОвськими чиновниками з 13 країн, щоб задокументувати масштаби гібридної війни.

AP помітило різке зростання кількості підпалів і підривів у Європі — з одного в 2023 році до 26 в 2024 році. У 2025 році до сьогодні зафіксовано шість таких випадків.

Минулого року було зафіксовано три випадки вандалізму, а цього року — один. Однак зазначається, що дані можуть бути неповними, оскільки не всі інциденти оприлюднюються, а на встановлення зв'язку з Москвою може знадобитися кілька місяців. Але цей сплеск відповідає попередженням чиновників: кампанія стає небезпечнішою.

Найчастіше атакам піддаються Польща, Естонія, Латвія, Британія, Німеччина та Франція. Всі ці країни є головними прихильниками України.

Європейський чиновник, високопоставлений співробітник розвідки Балтії та інший співробітник розвідки заявили, що кампанія помітно затихла наприкінці 2024 року та на початку цього року. Їхній аналіз показав, що Москва, ймовірно, призупинила кампанію, щоб завоювати прихильність нової адміністрації президента США Дональда Трампа. Але потім росіяни відновили свої диверсійні акції.

Чиновники попереджають, що Росія постійно випробовує нові методи. Як приклад — білоруські метеокулі з сигаретами до Литви та Польщі, які неодноразово призупиняли роботу аеропорту литовської столиці. Чиновники попереджають — нині вони транспортують тільки сигарети, але в майбутньому можуть перевозити й інші речі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Диверсії на Балтиці. Росія планує підрив іноземного судна
Балтика
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ втричі активніше проводить диверсії проти критичної інфраструктури Європи з 2023 року
диверсії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планувала диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?