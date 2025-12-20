Росія проводить масовану кампанію дестабілізації в Європі — яка ціль

За останній час Росія здійснила щонайменше 145 інцидентів, які, на думку західних офіційних осіб, є частиною кампанії з дестабілізації в Європі, організованої Росією.

Росія хоче диверсіями виснажити ресурси Європи

Західні чиновники, з якими поспілкувалось АР, і які говорили на умовах анонімності, заявляють, що кампанія, яка ведеться з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, має на меті позбавити Київ підтримки, створити розбіжності між європейцями та виявити слабкі місця в системі безпеки континенту.

Наразі в цій гібридній війні більшість відомих актів саботажу призвели до мінімальних збитків. Поширити

Але, за словами офіційних осіб, кожен акт — від вандалізму пам'ятників до кібератак і пожеж на складах — виснажує цінні ресурси систем безпеки. Глава однієї з великих європейських розвідувальних служб заявив, що розслідування російського втручання забирає стільки ж часу, скільки і розслідування терористичних актів.

Хоча ця кампанія є важким тягарем для європейських служб безпеки, вона майже нічого не коштує Росії, додають співрозмовники.

Це тому, що Москва проводить транскордонні операції, які вимагають від європейських країн широкої співпраці в розслідуваннях, при цьому часто використовуючи людей із кримінальним минулим як дешевих виконавців замовлень російських спецслужб. Навіть змови, які були зірвані, є перемогою для Москви, оскільки вони перевіряють оборону країни і витрачають її ресурси.

Протягом року AP поспілкувалася з понад 40 європейськими та НАТОвськими чиновниками з 13 країн, щоб задокументувати масштаби гібридної війни.

AP помітило різке зростання кількості підпалів і підривів у Європі — з одного в 2023 році до 26 в 2024 році. У 2025 році до сьогодні зафіксовано шість таких випадків.

Минулого року було зафіксовано три випадки вандалізму, а цього року — один. Однак зазначається, що дані можуть бути неповними, оскільки не всі інциденти оприлюднюються, а на встановлення зв'язку з Москвою може знадобитися кілька місяців. Але цей сплеск відповідає попередженням чиновників: кампанія стає небезпечнішою. Поширити

Найчастіше атакам піддаються Польща, Естонія, Латвія, Британія, Німеччина та Франція. Всі ці країни є головними прихильниками України.

Європейський чиновник, високопоставлений співробітник розвідки Балтії та інший співробітник розвідки заявили, що кампанія помітно затихла наприкінці 2024 року та на початку цього року. Їхній аналіз показав, що Москва, ймовірно, призупинила кампанію, щоб завоювати прихильність нової адміністрації президента США Дональда Трампа. Але потім росіяни відновили свої диверсійні акції.

Чиновники попереджають, що Росія постійно випробовує нові методи. Як приклад — білоруські метеокулі з сигаретами до Литви та Польщі, які неодноразово призупиняли роботу аеропорту литовської столиці. Чиновники попереджають — нині вони транспортують тільки сигарети, але в майбутньому можуть перевозити й інші речі.